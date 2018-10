Sur le Pixel 3 XL, un bug fait apparaître une deuxième encoche

Si Samsung n’a pas pu s’empêcher d’envoyer une pique à Google lorsqu’il a découvert l’encoche du Pixel 3XL, jugeant qu’il serait possible d’y faire atterrir un avion, la compagnie coréenne pourrait avoir une autre raison de se moquer. En effet, des utilisateurs ont rapporté que le smartphone de Google faisait apparaître une seconde encore aléatoirement sur l’écran. Outre l’encoche habituelle, une deuxième se manifeste donc sur les bordures sur téléphone.

Force est de constater que l’ironie des utilisateurs vis-à-vis de la taille de l’encoche initiale, considérée comme (très) conséquente, a été comblée.

So my Pixel randomly grew another notch today. 😂 https://t.co/c6Pff9MVmW pic.twitter.com/ugjfLmCkDZ

— UrAvgConsumer (@UrAvgConsumer) 24 octobre 2018