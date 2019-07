Pixel 4 : Google mettrait l’accent sur la qualité du zoom

Lorsque Google a lancé sa gamme de smartphones Pixel, celui-ci a impressionné tout le monde en montrant comment, grâce à des améliorations logicielles sur les photos, il était possible de concurrencer les smartphones qui ont plusieurs APN sur le dos.

Malgré le fait qu’il n’y a qu’un seul APN sur le dos du Pixel 3, celui-ci reste l’un des meilleurs smartphones pour prendre des photos et de vidéos. Mais le smartphone de Google est tout de même largement dépassé par les modèles premium d’autres constructeurs, comme Huawei.

Avec le Pixel 4, cela va cependant changer puisque l’appareil aura au moins deux APN sur le dos. Et aujourd’hui, nous apprenons même que la firme envisagerait de placer APN telephoto sur le dos de ce smartphone.

Si pour le moment, Google n’a pas encore évoqué ce détail, un article publié récemment par le site XDA suggère fortement cela.

Des informations fuitent via l’application Google Camera

Récemment, une future version de l’application Google Camera a fuité sur la toile, à cause d’une future mise à jour de la beta d’Android Q qui serait accidentellement arrivée chez des utilisateurs.

En fouillant dans le code de cette version fuitée de Google Camera, nos confrères de XDA auraient découvert des références à un capteur telephoto.

Sans détails sur les caractéristiques de ce second capteur, il est bien entendu impossible de savoir comment ce capteur va améliorer les zooms sur le Pixel 4. Mais il y possible qu’en combinant les avantages d’un telephoto avec les optimisations logicielles e Google, l’appareil puisse rivaliser avec des modèles comme le P30 Pro de Huawei (actuellement le roi de la photo et de la vidéo sur mobile).

Mais bien entendu, pour le moment, tout ceci n’est pas officiel. Cependant, étant donné l’importance qu’a prise la qualité du zoom sur les smartphones premium, il serait tout à fait logique que Google fasse des efforts dans ce domaine.