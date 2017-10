Bon Plan : le drone DJI Mavic Pro à 709€ 🔥

Découvrez l’offre immanquable du jour, avec le drone le plus populaire du marché.

Le best seller de chez DJI, le Mavic Pro, voit aujourd’hui son prix passer à 709,00 € avec le code OctAllezDJI1.

Le Mavic Pro est connu pour être le premier drone pliable du marché. En plus de ce format compact il embarque une excellente caméra 4k stabilisée qui est capable de faire des plans aériens magnifiques pour les amateurs de photos et vidéos. Il est également accessible avec toute l’intelligence de vol des drones DJI (evitement d’obstacles, modes automatiques, retour au point de départ, etc.). À 709,00 €, c’est tout simplement un immanquable si vous hésitiez à investir dans un drone. Attention l’offre est limitée à 20 unités !

Le pack en promotion est celui de base avec un Mavic Pro, une batterie, une télécommande et des hélices de rechange.

Comme d’habitude avec Gearbest, nous vous conseillons fortement d’utiliser le mode de livraison French Line, qui utilise Colissimo.

Profiter de l’offre