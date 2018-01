PlayerUnknown’s Battlegrounds : vers du PUBG sur PS4, Nintendo Switch… et au cinéma ?

Le PDG de PUBG Corp. est formel, il souhaite pouvoir proposer son PlayerUnknown’s Battlegrounds sur toutes les plateformes du marché.

And PUBG for all !

Le phénomène vidéoludique de l’année 2017, à savoir PlayerUnknown’s Battlegrounds (ou PUBG), est désormais disponible sur PC en version 1.0, mais également sur Xbox One depuis quelques semaines. Sur la console de Microsoft, le jeu est proposé en version Preview Access, avec un jeu encore en plein développement, qui bénéficie régulièrement de mises à jour et autres optimisations.

Ce jeu de type Battle Royale continue de pulvériser tous les records de vente, grâce à une communauté hyper-active, et de très nombreuses diffusions sur Twitch et Youtube. Evidemment, pour les concepteurs de PUBG, le but est d’aller encore plus loin, comme l’explique le PDG du groupe, Chang Han Kim : « Étant donné qu’il s’agit d’une exclusivité Xbox One pour un certain temps, nous nous concentrons sur cette version pour le moment. Mais si nous en avons l’opportunité, notre objectif final serait de publier le jeu sur toutes les plateformes. »

En d’autres termes, la disponibilité de PlayerUnknown’s Battlegrounds sur Xbox One est une exclusivité temporaire, et le jeu sera bel et bien disponible ailleurs (comprenez sur PS4) dans quelques mois. On peut légitimement imaginer que l’éditeur lancera la version PS4 en même temps que la version 1.0 sur Xbox One. Certains optimistes imaginent déjà le jeu arriver sur Nintendo Switch, mais au vu de l’optimisation déjà calamiteuse sur Xbox One, on voit mal le titre débouler sur la machine de Nintendo, du moins pas sous sa forme originelle c’est évident.

Mais toujours selon le PDG de PUBG, l’avenir de la licence pourrait également se trouver du côté du cinéma, de l’animation, de l’eSport… Ce dernier confie d’ailleurs déjà avoir reçu quelques sollicitations de la part de Hollywood et de Netflix. Reste à savoir maintenant comment évoluera la licence PUBG en 2018, une licence encore toute jeune, mais qui compte déjà plus de 30 millions d’adeptes dans le monde. Un jeu phénomène qu’on vous dit !