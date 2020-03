PlayStation 5 : Sony sort le grand jeu pour devancer la Xbox Series X

Sony s’apprête à commercialiser sa PlayStation 5 d’ici la fin de l’année. Dernièrement, nous évoquions le fait que le constructeur japonais avait du mal à trouver le prix idéal pour sa console. Aujourd’hui, une nouvelle annonce évoque la possibilité que Sony dévoile ses deux versions : pro et standard, en même temps.

Cette décision aurait été prise afin de tenir tête à la Xbox Series X qui sera comme la PlayStation 5 disponible avant la fin de l’année 2020. Depuis bien des années, Sony et Microsoft se livrent une véritable bataille pour savoir qui parviendra à conquérir le plus d’utilisateurs. Nintendo avec sa Switch a tenté de se mêler à cette querelle, mais reste encore en retrait et ne se situe pas totalement sur le même marché.

Combien de temps faut-il encore attendre ?

Que ce soit Microsoft ou Sony, les deux sociétés ont évoqué le quatrième trimestre 2020 pour lancer leurs produits respectifs. Toutefois, il semblerait que les fans n’auront pas à patienter jusque là puisque Microsoft devrait présenter la Xbox Series X dès l’E3, alors que Sony veut doubler la firme de Redmond en dévoilant sa console quelques semaines avant.

Les fans du monde entier n’en peuvent plus d’attendre d’en savoir plus à propos de leurs consoles favorites, si bien que les rumeurs les plus folles envahissent le web. Notamment au niveau du prix, si Sony n’a rien officialisé à ce sujet, il semblerait que la PlayStation 5 standard serait proposée à 399 dollars, alors que la version pro devrait être à 499 dollars. La centaine de dollars de différence serait en partie justifiée par les compétences graphiques de la PlayStation 5 Pro.

D’ailleurs, la plupart des rumeurs concernent la version pro. Certains estiment qu’elle serait dotée d’une puissance de 12,6 téraflops, ainsi qu’un processeur graphique de 9 téraflops. Cependant, rien que la PS5 en version classique serait deux fois plus performante que la PlayStation 4 Pro.