PlayStation 5 : vers une manette dotée… d’un écran tactile ?

Une DualShock 5 avec un écran tactile pour la PS5 ?

Cela fait quelques mois maintenant que des rumeurs et autres indiscrétions plus ou moins crédibles évoquent la future PlayStation 5 de Sony. En effet, même si la PS4 connait un succès monumental (avec plus de 86 millions de ventes au dernier pointage fin octobre), Sony est déjà à pied d’oeuvre concernant la nouvelle PlayStation, qui pourrait faire la part belle au streaming.

Du côté de chez Sony, c’est bien sûr le silence le plus total en ce qui concerne cette future console, mais certains ont d’ores et déjà repéré certains brevets déposés par le géant nippon. Ces derniers peuvent donner quelques indications sur les projets de la firme, mais rien n’indiquent qu’ils aboutiront réellement un jour vers du concret. Le dernier brevet en date concerne ainsi une nouvelle manette DualShock équipée… d’un écran tactile.

Un brevet déposé le 16 octobre dernier, et qui fait clairement état d’un « touchscreen defined along the top surface of the main body« , soit d’un écran tactile sur la surface supérieure. Rapidement, on peut imaginer un concept rappelant fortement celui de la Nintendo Switch…. Néanmoins, esthétiquement, il semblerait que ce brevet décrive finalement ce qui ressemble (très fortement) à une DualShock 4 classique, mais avec un écran tactile en lieu et place du touchpad. Selon certains, ce nouveau brevet ne concernerait aucunement la PS5, mais bien une nouvelle révision du pad DualShock 4 de la PS4…

En attendant la PS5 (qui devrait arriver d’ici deux à trois ans), Sony va nous proposer un retour de près de 25 ans dans le passé dès le début du mois de décembre, avec le lancement de la PlayStation Classic. En effet, visiblement envieux du succès de la gamme Classic Mini de Nintendo, Sony a décidé à son tour de jouer la carte de la console « Mini », avec sa PlayStation de 1994, qui reviendra donc dans une version miniature et moderne, avec 20 jeux préinstallés (et qui ne font pas forcément l’unanimité).