PlayStation Classic : premières prises en mains en vidéo

La PlayStation Classic à l’essai

L’occasion de découvrir les derniers secrets entourant la réplique de la console de 1994, et notamment son interface, la gestion des sauvegardes ou encore la manière dont sont gérés les jeux tenant à l’époque sur plusieurs disques.

Ainsi, concernant son interface, outre le logo caractéristique PlayStation à l’allumage (légèrement remodelé), la PlayStation Classic va offrir une expérience utilisateur assez sobre, avec un menu limite austère. En farfouillant dans les options, on pourra passer l’interface en français, mais aucune trace de scanlines, de filtres ou même de fonds d’écran pour masquer les bordures… Impossible également de modifier le format ou la résolution, et la PlayStation Classic sera donc réglée sur du 720p uniquement.

Concernant le système de sauvegarde, à l’instar de la PS2 en son temps, la PlayStation Classic va gérer des cartes mémoire virtuelles. On retrouvera donc le système de blocs bien connu de l’époque, auquel va venir s’ajouter un système de sauvegarde rapide (comme sur la Super Nintendo Classic Mini) qui enregistrera la progression au moment exact où le jeu a été quitté.

Pour revenir à l’interface et changer de jeu, il suffira d’aller presser la touche Reset sur la console. En ce qui concerne les jeux tenant à l’époque sur plusieurs CD-ROM (comme Final Fantasy VII), il faudra presser la touche Eject lorsque cela sera demandé à l’écran. Du côté des manettes, les premières impressions sont plutôt très bonnes, et on retrouve ce feeling si caractéristique, avec en prime une longueur de câble très acceptable. A noter qu’il s’agit de manettes de première génération, soit dénuées de sticks analogiques et de vibrations (ce qui posera forcément un petit souci dans Metal Gear Solid lors de l’affrontement face à Psycho Mantis…).

Une PlayStation Classic qui sera proposée en boutiques au tarif de 99 euros dans quelques semaines. A noter toutefois qu’à l’heure actuelle, il semblerait que la très grande majorité des jeux inclus soient proposés en anglais, sans la possibilité de basculer ces derniers en français. Un point qui pourrait poser souci à certains joueurs, qui auront alors bien du mal à profiter pleinement de Final Fantasy VII, Metal Gear Solid ou même Resident Evil Director’s Cut, qui nécessitent un minimum de lecture.