PlayStation fête son 25ème anniversaire avec une entrée dans le livre officiel des records

C’était le 3 décembre 1994, Sony lançait officiellement la PlayStation au Japon. Cela fait donc 25 ans que la marque fait les beaux joueurs de millions de joueurs à travers le monde. De la PlayStation à la PS2, la console la plus vendue de l’histoire. En passant par la PSP, la console portable de PlayStation, qui nous permettait de jouer à la « Play » partout. Jusqu’à l’arrivée de la « HD » avec la PS3, la PSVITA et enfin jusqu’à la PlayStation 4. Voilà maintenant 25 ans que Sony œuvre dans l’industrie du jeu vidéo avec PlayStation. Un magnifique parcours et à la clé, pas n’importe quel cadeau.

PlayStation – 25th Anniversary

C’est donc Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) et président du marketing de Sony Interactive Entertainment qui a publié une lettre sur le PlayStation Blog pour fêter les 25 ans de la marque PlayStation et annoncer une série d’événement et de célébrations à venir.

Le 3 décembre 1994 – il y a 25 ans cette semaine – la première PlayStation faisait ses débuts en exclusivité mondiale au Japon. Des débuts modestes au sein de Sony, Ken Kutaragi et son équipe ont mis au point une vision consistant à promouvoir les jeux vidéo […]

La PlayStation originale a écoulé 100 000 unités au Japon le premier jour et elle est devenue la toute première console de salon à dépasser les 100 millions d’unités vendues dans le monde […]

PlayStation offrait une expérience inégalée auparavant sur console de salon. Dès le début, nous avons ouvert nos bras aux développeurs, en leur fournissant les outils et la technologie nécessaires pour créer des mondes magnifiques et vastes et pour expérimenter de nouvelles idées […]

Au cours des 25 dernières années, PlayStation a été à l’avant-garde du jeu vidéo et je suis honoré de faire partie de l’équipe depuis le début […]

C’est vraiment très gratifiant de voir des fans qui ont grandi sur PlayStation transmettre leur amour du jeu à leurs enfants, qui jouent maintenant sur PS4.

Au nom de tous les membres de PlayStation, merci d’avoir pris ce chemin avec nous. Nous sommes impatients de célébrer ce qui vient ensuite avec vous !

Le livre des records pour fêter les 25 ans !

PlayStation vient d’annoncer il y a quelques heures maintenant sur ses réseaux sociaux officiels, que la marque venait d’être admise dans le livre officiel des records comme la marque de consoles de salon la plus vendue à ce jour.

We're thrilled to be certified as the best-selling home video game console brand ever, with over 450 million units sold across the original PlayStation, PS2, PS3, and PS4 as of Nov. 7 according to @GWR.



And it's all thanks to you 💙 pic.twitter.com/maO0TOVqs2 — PlayStation (@PlayStation) December 3, 2019

Nous sommes ravis d’être certifiés comme la marque de consoles de salon la plus vendue à ce jour, avec plus de 450 millions d’unités vendues de la PlayStation, de la PS2, de la PS3 et de la PS4 en date du 7 novembre 2019. Et c’est grâce à vous !

La PlayStation, PS2, et la PS4 sont les principales actrices de ce succès puisque les trois consoles ont dépassé le cap des 100 millions de ventes. Avec plus de 157 millions d’exemplaires, la PS2 est même la console la plus vendue de l’histoire.

1994 – 2019 : L’histoire de PlayStation

C’est donc le 3 décembre 1994 au Japon, le 9 septembre 1995 aux États-Unis et le 29 septembre 1995 en Europe que la PlayStation arrive. La console connaîtra une belle carrière de 13 ans (entre le début et la fin de la production) et dépassera les 100 millions d’exemplaires écoulés. Cette dernière va littéralement tout bouleverser dans l’industrie du jeu vidéo lors de son arrivée et inscrire Sony directement dans le cœur des joueurs. Deux modèles rares de la PlayStation seront lancés en noire et en bleue entre 1994 et 1997. Une version prototype bleue de 1994 qui sera mise en vente à partir de décembre 1997 aux USA. Et une version noir « Net Yaroze » ultra collector dès 1997 destinée aux jeunes développeurs.

Des milliers de jeux sortiront sur PlayStation cumulant des millions et des millions de ventes. Mais cinq jeux vont se démarquer et devenir les jeux les plus vendus de la console avec Gran Turismo (10,9 millions d’unités vendues), Final Fantasy VII (9,7 millions d’unités vendues), Gran Turismo 2 (9,5 millions), Final Fantasy VIII (7,8 millions) et Crash Bandicoot 2 (7,6 millions).

En 2000, Sony lancera la PS One, une version plus petite et plus allégée de la PlayStation qui contribuera au succès de la première console de la marque jusqu’à l’arrivée de la petite sœur.

2001 : La PlayStation 2

Le 4 mars 2000 au Japon sort la PlayStation 2, qui arrivera le 26 octobre de la même année aux USA et le 25 novembre 2000 en Europe. Le succès sera instantané avec près d’un million de consoles vendues au Japon en moins de 48h. Un an plus tard, c’était déjà 10 millions de consoles qui étaient écoulées dans le monde. Très vite, la PS2 deviendra la console la plus vendue de l’histoire du jeu vidéo. En 2004, la PS Two enfoncera le clou avec sa version allégée. Au total, Sony proposera plus de 16 déclinaisons de sa console avec plusieurs couleurs comme le bleu, le rouge, le blanc, en version dorée, rose-argenté et plus encore !

Là encore, des milliers de titres arriveront sur PS2 entre 2000 et 2013 (date de fin de production). Pour le top 5 des meilleures ventes, GTA San Andreas de Rockstar Games détient le record (avec plus de 20,8 millions d’exemplaires). Suivit par un autre jeu Rockstar avec GTA Vice City (16,1 millions), Gran Turismo 3 (15 millions), GTA III (13,1 millions), et enfin Gran Turismo 4 (11,6 millions).

2004 : La PSP pour jouer partout

En 2004, PlayStation se lance sur un nouveau terrain. Celui du jeu portable pour concurrencer Nintendo avec la Game Boy. Sony présente la PlayStation Portable, où PSP pour les intimes. La console sera un énorme succès et s’écoulera à plus de 80 millions d’exemplaires. Au total, ce sont plus de 28 consoles différentes qui sortiront avec des éditions spéciales qui feront rêver la plupart des collectionneurs.

Encore une fois, Rockstar Games va régner sur les ventes des jeux PSP avec deux de ses titres dans le top 5 des meilleures ventes. Près de 7,7 millions pour GTA Vice City Stories en tête, suivie par GTA Liberty City Stories (5,1 millions), Monster Hunter 3rd (4,8 millions), Daxter (4,2 millions) et enfin Monster Hunter Freedom Unite (3,8 millions).

2006 – La PS3

Le 11 novembre 2006, la PlayStation 3 fait son entrée dans l’histoire du jeu vidéo au Japon. Quelques jours plus tard, le 17 novembre 2006, c’est aux États-Unis que la PS3 sortira. Elle arrivera quelques mois plus tard, en mars 2007 en Europe. Après des débuts difficiles, la PS3 va connaître une montée en puissance dès la fin d’année 2009 avec la sortie de la PS3 Slim et terminer sa carrière avec près de 89 millions de consoles vendues. On verra ainsi l’arrivée de nouvelles licences qui deviendront des séries cultes de l’histoire du jeu vidéo et de la marque PlayStation. Au total, ce sont plus de 20 consoles différentes qui sortiront entre la PS3, la PS3 Slim et la PS3 Ultra Silm.

Malgré les nouvelles licences et suites en exclusivité sur PlayStation 3, ce sont des jeux tiers qui vont dominer le top 5 des jeux les plus vendus de la console. Encore une fois, Rockstar Games vient se hisser en première place avec son Grand Theft Auto V (21,4 millions), vient ensuite Call of Duty Black Ops II (14 millions), Call of Duty Modern Warfare 3 (13,4 millions), Call of Duty Black Ops (12,7 millions) et enfin Gran Turismo 5 (10,8 millions).

2011 : La PS VITA

Après le gros succès de la PSP en 2004, Sony décide de renouveler l’expérience du jeu portable en 2011 avec la PS VITA. Un véritable concentré de technologie qui débarquera le 17 décembre 2011 au Japon, puis le 22 février 2012 en Europe et aux USA. Écran tactile à l’avant, pavé tactile à l’arrière, deux analogique, connexion internet wifi et 3G, système de trophées, connexion au PlayStation Store et PlayStation Network, la PS VITA est un monstre de puissance, une PS4 en avance, mais elle ne rencontrera pas le succès méritait. Beaucoup trop de portage de jeux PS3, puis PS4. Trop peu d’exclusivité et de nouveautés pour le public européen et américain. La PS VITA ne se vendra qu’à 16,1 millions d’exemplaires. La console sera tout de même déclinée en 68 modèles différents !

Côté jeux, Minecraft se classera en tête des ventes de la console avec plus de 2,4 millions d’exemplaires. On retrouve ensuite Call of Duty Declassified (1,7 million), Uncharted Gloden Abyss (1,6 million), Assassin’s Creed Liberation et Little Big Planet PS VITA avec 1,5 million d’unités chacun.

2013 : La PlayStation 4

Le 15 novembre 2013, la PS4 est lancée aux États-Unis, puis en Europe le 29 novembre. Le Japon devra patienter jusqu’au 22 février 2014 pour découvrir la nouvelle bombe de Sony. Dès les premières semaines, la console sera un carton monumental et va se vendre encore plus vite que la PS2 à l’époque. À ce jour, la PS4, PS4 Slim et PS4 Pro se sont écoulés à près de 110 millions d’exemplaires. On totalise 26 consoles différentes avec les éditions spéciales et les déclinaisons de couleurs.

Il reste encore une belle année de vie à la PS4 et d’autres jeux vont venir compléter le beau catalogue. Mais en début d’année 2019, il y avait déjà cinq jeux qui se démarquaient. Sans surprise, Rockstar Games et Grand Theft Auto V réservent la plus haute marche du podium avec quelque 19,8 millions d’exemplaires. Vient ensuite Call of Duty Black Ops III (18,9 millions), FIFA 17 (15,9 millions), Uncharted 4 A Thief’s End (13,9 millions) et Call of Duty WW II (13,6 millions).

2020 : La PlayStation 5

Place désormais à l’avenir. PlayStation entre dans cette 25e année et il y a de grandes chances que la PS5 puisse arriver avant le 2 décembre 2020 pour marquer l’histoire de la marque avec une nouvelle console. Quoi qu’il en soit, il faudra être patient, les premières rumeurs annoncent un événement début 2020 pour un premier temps de communication puis une grosse conférence à l’E3 2020 pour la présentation de la console.