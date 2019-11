E3 – PlayStation de retour le 8 juin 2020 avec le prix et le design de la PS5 ?

Grand absent de l’E3 2019, PlayStation a laissé un grand vide du côté du salon californien dans le Convention Center de Los Angeles. D’après l’insider PSErebus (qui avait été le premier à donner la date de sortie précise de The Last Of Us Part II), vient d’annonce cette nuit sur Twitter que la firme signera son grand retour le 8 juin 2020. Et PlayStation ne fera pas le déplacement pour rien !

PlayStation : Le grand retour avec la PS5 à l’E3 2020 ?

C’était la bombe de la fin d’année 2019. L’annonce officielle de PlayStation qui confirmait sa non-présence à l’E3 de Los Angeles pour la première fois de l’histoire de la marque, mais aussi depuis la création du salon en 1995. Un vide immense quand on sait que tous les ans PlayStation dispose de l’un des plus gros stands et qui annonce généralement de grosses choses.

Il s’est avéré que le choix était judicieux et même gagnant pour PlayStation qui n’avait pas grand-chose à montrer à l’E3. De plus, leur absence a fait autant parler que la présence de la plupart des autres éditeurs et des autres constructeurs comme Microsoft avec Xbox et Nintendo.

Il se pourrait que l’année prochaine, PlayStation puisse revenir en force en Californie avec une nouvelle présence au Convention Center avec un stand, mais aussi une conférence de presse pour annoncer pas mal de choses sur la très attendue PlayStation 5. Selon l’insider PSErebus, Sony signerait son grand retour le lundi 8 juin 2020.

Sony Interactive Entertainment will unveil the price and design of PlayStation 5 publicly at the Sony PlayStation press conference on June 8, 2020 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles #25YearsOfPlay #PS5 #PlayStation5 #E32020 #E32020 pic.twitter.com/7dr1eiLabr — PlayStation (@PSErebus) November 17, 2019

Sony Interactive Entertainment dévoilera publiquement le prix et le design de la PlayStation 5 lors de la conférence de presse de Sony PlayStation qui se tiendra le 8 juin 2020 à l’Electronic Entertainment Expo (E3) à Los Angeles.

Il y a également de grandes chances pour que les premiers jeux soient également montrés et jouables sur le salon californien lors de cet événement. Au sujet de la PS5, le nom de cette dernière fut officiellement confirmé par Sony le mois dernier, et de premières rumeurs parlent d’une première présentation en début d’année 2020 (comme cela avait été le cas pour la PS4). D’autres rumeurs annoncent que deux modèles de PS5 seraient en préparation, avec un modèle « simple » et un modèle plus puissant équivalant à la PS4 et la PS4 Pro.