Du foot et de la course !

Comme chaque mois, début juillet, les abonnés au service PS Plus de Sony vont avoir le privilège de pouvoir télécharger deux jeux « gratuitement« , avec la possibilité de jouer à ces derniers pendant toute la durée de leur abonnement. En juin, les joueurs ont eu la possibilité de télécharger Borderlands : The Handsome Collection, mais aussi Sonic Mania. Tous deux sont d’ailleurs disponibles jusqu’au 1er juillet.

Dès le 2 juillet, deux nouveaux jeux vont donc être proposés par Sony, et autant dire qu’il va falloir aimer le foot et la course auto. En effet, alors que la Coupe du Monde de football féminin bat son plein, c’est Pro Evolution Soccer 2019 qui est offert ce mois de juillet aux joueurs PS4. Un titre lancé il y a un peu moins d’un an maintenant et donc le successeur, baptisé « eFootball PES 2020 », arrive le 10 septembre.

Parallèlement, les joueurs vont également pouvoir mettre la main sur Horizon Chase Turbo, un titre qui fleure bon les années 90, et qui se veut une véritable déclaration d’amour emblématique à l’âge d’or des jeux d’arcade. Un jeu qui s’inspire de titres emblématiques comme Out Run ou encore Top Gear, et qui propose donc un rendu très 16 bits, avec juste ce qu’il faut de modernité. Un jeu jouable à 2, 3 et même 4 joueurs en écran splitté… comme à l’époque finalement ! Deux jeux dont la valeur cumulée atteint 49,98 euros indique Sony.

Rappelons qu’au tout début du mois de juin, Sony a légèrement gonflé le prix de son abonnement mensuel au PS Plus. Outre le fait de télécharger chaque mois des jeux gratuits, ce dernier permet aussi de jouer en ligne. Ainsi, dès le 1er août 2019, il faudra débourser 8,99 euros pour s’offrir un mois de PS Plus. Ceux qui préfèrent la formule trimestrielle devront débourser 24,99 euros, et 59,99 euros pour une année complète.