Plex s’associe avec de grands studios pour créer une plateforme de streaming gratuite

Avec plusieurs milliers de films et de programmes télés en accès libre, Plex vient de frapper très fort. Actuellement, l’entreprise est surtout connue pour son logiciel qui permet d’organiser intelligemment ses replays et podcasts. Désormais, l’ensemble des 15 millions d’utilisateurs de la plateforme, y compris en France, a donc accès à ce très riche catalogue.

La compagnie a noué des partenariats avec des studios tels que MGM, Lionsgate ou encore Warner Bros ce qui lui permet notamment de proposer des films tels que Rain Main, Terminator, Evil Dead ou encore Teen Wolf. Des documentaires consacrés à des stars telles que Taylor Swift ou Nicki Minaj sont également au menu. De grands classiques du septième art plus anciens sont par ailleurs présents, ce qui devrait ravir les cinéphiles.

Une stratégie qui pourrait inspirer d’autres plateformes

Pour financer cette nouvelle offre Plex fonctionnera avec de la publicité. L’entreprise tient de même à rassurer ses utilisateurs et précise qu’il y en aura beaucoup moins que ce qu’ils auraient pu trouver à la télévision. Dans un communiqué, Keith Valory, le PDG de la société s’est félicité de cette nouvelle offre : « Proposer des films et émissions de télévision premium gratuits et financés par la publicité n’est que la dernière étape de notre mission consistant à rassembler tous vos contenus préférés au même endroit. »

Ce qui ne dit pas le dirigeant en revanche, c’est que l’option premium proposée par son entreprise ne fonctionne pas vraiment selon TechCrunch. Cela l’incite donc à chercher des moyens alternatifs de financements dont la publicité fait partie.

Plex entre désormais en concurrence avec des services de streaming gratuits déjà existants tels que Roku ou Crackle de Sony. Mais sa présence dans la plupart des pays du monde lui offre une force de frappe importante que n’ont pas tous ses rivaux. Cela pourrait aussi donner des idées à d’autres plateformes et l’on sait notamment que NBCUniversal envisage de rendre son projet Peacock totalement gratuit.