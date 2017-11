Plus de 10 000 abonnés ? Vous pourrez poster des statuts YouTube

Si vous avez une chaîne YouTube de plus de 10 000 abonnés, vous pouvez désormais accéder à la fonctionnalité « communauté » qui permet de poster des statuts. La plateforme ne se limite plus aux vidéos et se mue en vrai réseau social.

YouTube se mue en réseau social, en adoptant des fonctionnalités similaires à celles des plateformes comme Facebook ou Instagram. Jusqu’à présent, YouTube était surtout un site pour regarder des vidéos. Pour engager avec leurs fans, les créateurs utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter ou Snapchat. Cependant, depuis l’année dernière, YouTube teste un onglet « communauté ». Celui-ci permet aux créateurs concernés par le test de poster des statuts, des sondages, des GIFs, etc. comme ils le feraient sur les autres réseaux sociaux.

En substance, YouTube ne veut plus être qu’une plateforme qui héberge des vidéos

Les résultats obtenus durant la phase beta sont suffisamment encourageants pour qu’aujourd’hui, YouTube décide d’ouvrir cet onglet communauté à tous les Youtubeurs ayant plus de 10 000 abonnés. Et ce n’est pas tout puisque la plateforme de Google annonce également quelques mises à jour pour qu’il soit plus facile pour les utilisateurs de trouver ces statuts.

Dans un nouveau billet de blog, YouTube explique que désormais, les spectateurs les plus engagés peuvent voir ces publications sur la page d’accueil, même s’ils ne suivent pas la chaîne du créateur. YouTube a également revu le système de notifications.

Et enfin, la plateforme vient de lever le voile sur un nouveau format qui s’inspire des Stories de Snapchat. Mais pour le moment, cette fonctionnalité est en beta et n’est disponible que pour quelques créateurs.

A quoi servent les communautés ?

Les statuts YouTube peuvent être utilisés de différentes manière. Mais la plateforme met particulièrement en avant quelques usages. Par exemple, ce nouvel onglet permet de faire participer les fans au processus créatif, ou recueillir des suggestions pour les prochaines vidéos. D’autres créateurs ont utilisé l’onglet communauté pour dévoiler des coulisses de tournage ou faire du teasing. Il est également possible d’utiliser cet onglet pour se promouvoir entre YouTubeurs.