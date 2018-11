Plus de 10 000 abonnés ? Vous pouvez maintenant publier des Stories sur YouTube

Personne n’échappe aux Stories. Dévoilées il y a un an, les Stories de la plateforme de vidéos de Google ont d’abord été testées chez un petit nombre de créateurs. Mais aujourd’hui, YouTube annonce un déploiement plus large de ce format. Les YouTube Stories sont désormais disponibles pour les créateurs éligibles qui ont plus de 10 000 abonnés.

Pour créer une Story, il suffit d’aller sur l’application mobile, d’appuyer sur l’icône de caméra, puis de choisir l’option « Créer une Story ».

A l’instar de Snapchat, Facebook et Instagram, YouTube propose quelques fonctionnalités pour permettre aux créateurs de décorer ces Stories, comme les stickers, de la musique, et des filtres.

Une nouvelle façon d’engager avec les fans sur YouTube

Les Stories de YouTube ne sont cependant pas tout à fait identiques à celles des autres plateformes.

En effet, celles-ci restent visibles pendant 7 jours. Et elles ne sont pas réservées aux abonnés. En plus d’apparaître sur l’onglet dédié aux abonnements, les Stories de YouTube peuvent également apparaître sur la page d’acceuil des non-abonnés ou bien sur la liste « A suivre » sous le lecteur de vidéos.

D’autre part, YouTube a ajouté un système de commentaires très similaire à celui de ses vidéos pour les Stories, avec les mêmes outils de modération.

Ainsi, les fans d’une chaîne peuvent réagir avec des commentaires publics, et downvoter ou upvoter chaque commentaire.

Les créateurs peuvent également Liker les commentaires sur leurs Stories, ou répondre avec une photo ou une vidéo.

Sinon, pour rappel, les chaînes qui ont plus de 10 000 abonnés peuvent déjà publier des statuts sur YouTube, depuis l’année dernière.