Plus de 7 millions de véhicules électrifiés du groupe BMW sur la route d’ici 2030

Le groupe BMW s’est engagé à respecter les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, et cela passe bien évidemment par la réduction des émissions de CO 2 des modèles de sa gamme. En 2019, il s’est écoulé plus de 500 000 exemplaires de véhicules électrifiés des marques BMW et Mini, soit environ 13% du volume des ventes. L’objectif du constructeur allemand est d’atteindre une part de 50% de modèles électrifiés à l’horizon 2030, afin de réduire les émissions produites par ses véhicules d’environ 40%. Le groupe BMW prévoit donc, en l’espace d’une décennie, d’écouler plus de 7 millions de voitures électrifiées sur le marché.

Pour ce faire, BMW va renforcer son offensive produit, avec des modèles hybrides et 100% électriques. Par exemple, la BMW X3 est le premier modèle à avoir été commercialisé avec des motorisations diesel, essence, hybride rechargeable, à hybridation légère 48 V, ainsi que 100% électrique avec la BMW iX3.

D’autres modèles viendront compléter l’offre de BMW, avec la future génération de Série 7 qui sera entièrement électrique, ou encore les BMW Série 5 et X1 qui seront commercialisées avec des motorisations thermiques, hybrides rechargeables, mais également entièrement électriques.

BMW et Mini poursuivent également l’expansion de leurs modèles hybrides rechargeables, qui permettent de combiner le meilleur des deux mondes, en choisissant une conduite 100% électrique pour les trajets du quotidien en ville, tout en préservant l’autonomie pour les longs trajets et en réduisant les émissions de CO 2 , sans pour autant tirer un trait sur les sensations de conduite.

De nouvelles technologies permettent de limiter l’impact du véhicule sur son environnement : par exemple, grâce à la géolocalisation, le système BMW eDrive Zone enclenche automatiquement le mode 100% électrique dès que le véhicule entre dans une zone à faible émission (ZFE).

Le groupe allemand souhaite également maîtriser l’empreinte CO 2 de sa production, avec notamment le développement d’un cycle durable de matériaux réutilisables pour les cellules de batterie, le recyclage des matières premières, et l’exigence envers ses fournisseurs du strict respect de normes de durabilité écologique et sociale. En outre, tous les sites de production du groupe BMW dans le monde seront alimentés à 100% en électricité verte, de quoi éviter le rejet d’environ 10 millions de tonnes de CO 2 dans les dix prochaines années.

Des préoccupations écologiques qui n’empêchent pas BMW de produire des voitures surprenantes, comme par exemple une future M5 100% électrique, qui développerait selon les rumeurs la bagatelle de 1000 chevaux !