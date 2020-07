BMW dévoile son deuxième modèle 100 % électrique

Un nouveau SUV va rejoindre la gamme BMW à la fin de l’année, et il sera le premier de sa catégorie à embarquer avec lui une seule motorisation électrique. Ce 14 juillet, la firme bavaroise a levé le voile sur le iX3, un modèle dérivé du SUV X3 et reprenant la majeure partie de ses éléments esthétiques à l’exception des jantes et de quelques appendices.

Après la citadine i3 sortie en 2013, BMW marque le lancement de l’électrification de sa gamme. Jusqu’à 2023, plus de 12 versions 100 % électriques de la gamme seront lancées. Dans le lot, il est attendu que de nouveaux modèles soient présentés (une berline i4, voire une M5 électrique de plus de 1000 ch), mais aussi des versions de véhicules déjà existent à l’image de ce nouvel iX3, dérivé du X3.

Le nouveau SUV électrique de BMW est d’ailleurs la dernière pièce du puzzle au X3 : désormais, le modèle est disponible avec une gamme de motorisations très complète où l’on trouve des moteurs thermiques essence et diesel, une version hybride rechargeable, et enfin cette version 100 % électrique.

Batterie de 80 kWh, autonomie de 459 km

Sous le capot, BMW a équipé son nouveau iX3 d’un moteur électrique sortant la bagatelle de 286 ch. Ses batteries de 80 kWh lui proposent en théorie une autonomie de 459 km en cycle WLTP. Forcément, le poids de la voiture est colossal, et les clients ne pourront pas se permettre de réaliser des accélérations dignes de Tesla. Le nouveau BMW iX3 abat le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes, quand le Model X de la firme californienne n’a besoin que de 4,6 secondes (en version Grande Autonomie) voire 2,9 secondes (en version Performance).

Pour perpétuer la tradition de ses modèles thermiques, le nouvel iX3 transmet sa puissance aux roues arrière. Les batteries sont logées sous le plancher, ce qui ajoutera un caractère un peu sportif à la voiture tant son centre de gravité ne sera pas trop affecté par le poids. Même chose au niveau du coffre, le iX3 possède un espace de chargement de 510 litres, et jusqu’à 1 560 litres avec les sièges baissés.

Recharge avec le réseau Ionity

Au niveau de la recharge, BMW s’appuiera en particulier sur les bornes du réseau Ionity. Pas de panique, l’erreur de communication de janvier dernier dans laquelle il était annoncé que le prix du kWh était augmenté à 0,79 € n’entre pas en vigueur. La marque bavaroise fait partie du consortium derrière l’installation de ce réseau européen, et laisse ainsi profiter ses clients de tarifs spéciaux, à 0,30 € le kWh (Tesla pratique un tarif à 0,24 €).

La nouvelle iX3 pourra recharger à une puissance maximale de 150 kW, ce qui peut être traduit par une récupération de 80 % de l’énergie en 34 minutes. À noter que les bornes seront répertoriées sur le système de navigation de la voiture ainsi que sur l’application BMW Charging.

À la fin de l’année, BMW commercialisera son nouveau iX3 avec un ticket d’entrée de 72 950 € dans sa configuration « Inspiring ». Une finition plus complète sera quant à elle livrée à 79 350 €, un prix venant concurrencer avec le Mercedes EQC et sa motorisation plus puissante, à 408 ch.