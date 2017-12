Encore plus de musiques pour vos vidéos Facebook grâce à un deal avec Universal

Facebook et Universal Music annoncent un partenariat grâce auquel les utilisateurs du réseau social pourront utiliser des musiques de ce grand label sur leurs vidéos, sans enfreindre le droit d’auteur.

Hier, Universal Music annonçait un accord « sans précédent » avec Facebook. « Facebook et Universal Music Group (UMG) annoncent aujourd’hui un accord mondial pluriannuel sans précédent selon lequel UMG devient la première grande société de musique à concéder sous licence ses catalogues musicaux et éditoriaux pour des vidéos et d’autres expériences sociales sur Facebook, Instagram et Oculus », lit-on dans le communiqué.

Lorsqu’on met en ligne une vidéo sur Facebook, le numéro un des réseaux sociaux peut bloquer celle-ci si elle contient de la musique protégée par le droit d’auteur. Mais grâce à ce deal avec Universal, les utilisateurs seront donc autorisés à utiliser certains morceaux sur leurs vidéos.

« Dans le cadre de ce partenariat, les utilisateurs pourront mettre en ligne des vidéos contenant de la musique sous licence et personnaliser leurs expériences musicales sur Facebook, Instagram et Oculus […] », explique Universal.

On ne connait pas le montant que Facebook a dû payer pour obtenir ce deal multi annuel mais en tout cas, avec des morceaux célèbres sous licence, les vidéos mises en ligne par les utilisateurs vont générer plus d’engagement.

D’ailleurs, il y a quelques jours, Facebook lançait également une bibliothèque de musiques dont les utilisateurs du réseau social peuvent se servir sur les vidéos qu’ils mettent en ligne sur Facebook et Instagram.

Universal est l’un des plus importants labels de musique dans le monde. Et selon des rumeurs datant du mois de juillet, Facebook aurait également discuté avec deux autres grands labels : Sony Music Entertainment et Warner Music Group.