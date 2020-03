Plusieurs constructeurs automobiles vont fabriquer des respirateurs artificiels pour aider les hôpitaux

Et le monde découvrit qu’il n’avait pas les moyens de se soigner. Pays dits riches, pays pauvres… La pandémie de COVID-19 produit à peu près partout les mêmes effets et agit comme un terrible révélateur des énormes failles des systèmes de santé, y compris ceux réputés « les meilleurs du monde » (suivez mon regard… )

Avec pour conséquence des manques de lits en réanimation, des pénuries de masques et gants de protection, et surtout un nombre de respirateurs artificiels largement insuffisant.

Pour lutter contre ces pénuries, certains industriels se sont déjà mis en mode économie de guerre et adaptent une partie de leurs chaines de production. Ainsi a-t-on vu le groupe LVMH produire et commencer à distribuer des dizaines de milliers de tonnes de gel hydro-alcoolique, alors que dans le même temps des PME dont ce n’est pas la spécialité convertissent leurs ateliers à la fabrication de masques de protection.

Les constructeurs automobiles en mode économie de guerre

La nouvelle initiative du jour provient de plusieurs constructeurs automobiles, qui ont proposé de mettre à profit leur expertise en matière de fabrication pour aider à pallier les pénuries de dispositifs médicaux alors que la pandémie COVID-19 menace de surcharger les hôpitaux. General Motors, Tesla et Ford ont été parmi ceux qui ont proposé leur aide aux États-Unis. Mercredi après-midi, Mary Barra, PDG de GM, a proposé d’utiliser les espaces vides des usines dans le cadre d’une « mobilisation de type Seconde Guerre mondiale » pour fabriquer des respirateurs artificiels pour les hôpitaux qui sont à court. Cette idée a fait son chemin jusqu’au PDG de Tesla, Elon Musk, qui a déclaré hier soir que Tesla « fabriquera des respirateurs en cas de pénurie », précisant ensuite que « Tesla fabrique des voitures équipées de systèmes de climatisation sophistiqués. SpaceX fabrique des vaisseaux spatiaux équipés de systèmes de survie. Les ventilateurs ne sont pas difficiles à fabriquer, mais ne peuvent pas être produits instantanément. »

Ford a également offert son aide, indiquant qu’en tant que plus grand producteur de véhicules et premier employeur du secteur automobile en Amérique, il est prêt à aider le gouvernement de toutes les manières possibles, y avec compris la possibilité de produire des respirateurs et d’autres équipements.

Mais il n’y a pas qu’en Amérique que les bonnes volontés industrielles se manifestent. Le gouvernement britannique a de son côté demandé aux constructeurs automobiles de l’aider à produire des respirateurs. En plus d’une aide éventuelle de Ford, Jaguar et Toyota ont tous deux proposé leur aide. Un un porte parole de Jaguar à indiqué à Automotive News Europe que « En tant que firme britannique, nous ferons naturellement notre possible pour soutenir les communautés durant cette période inédite ». Rolls Royce a précisé au Daily Mail que l’entreprise « fera ce qu’elle peut pour aider le gouvernement et le pays » afin de lutter contre la pandémie.

Mais, selon Robert Harrisson, professeur d’ingénierie, la fabrication de respirateurs artificiels n’est pas chose si facile. Pour lui, si les constructeurs ont les compétences et les capacités nécessaires, c’est du côté de l’approvisionnement en pièces et de la mise en place des outils de fabrication que se situera la complexité du processus.

Rappelons que Tesla avait soulevé quelques interrogations suite à des déclarations d’Elon Musk à qui certains reprochaient de minimiser l’ampleur de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, et du fait que son usine principale de Fremont, pourtant classée dans les activités « non-essentielles » continuait à tourner pendant la crise.

Pas de nouvelles des constructeurs français pour le moment.