Plusieurs lecteurs DVD Blu-Ray Samsung s’arrêtent subitement dans le monde entier

Au cours de ces dernières 48h, de nombreux témoignages affluent concernant un problème gênant lié aux lecteurs DVD Blu-Ray Samsung. Dans le monde entier, ces appareils ont subitement cessé de fonctionner. Ce n’est pas la bonne période pour une telle panne, malgré le retour du soleil les mauvaises habitudes du confinement persistent et regarder des films et séries reste le passe-temps favori de nombreuses personnes.

Évidemment, il reste encore les nombreuses plateformes de streaming, toutefois, quelques irréductibles préfèrent posséder l’objet physique pour passer une bonne soirée. Pour ces personnes, l’arrêt soudain de nombreux lecteurs DVD Blu-Ray dans le monde est problématique. Surtout que la firme coréenne ne parvient pas à donner de véritables explications à cette situation.

Plus surprenant encore, cette panne touche tous les modèles Samsung, pour il semblerait qu’il n’y ait pas de dénominateur commun. Sur Twitter, certains signalent la panne sur un BD-J5700 alors que d’autres l’ont remarqué sur un HJ-4500.

Knowing nothing about the devices or the cause, this sounds a lot like an expired SSL certificate that was shipped in old firmware that nobody bothered to build an update for.https://t.co/FPdemTQHxZ

— Petru Ratiu (@rpetre) June 20, 2020