Poco lance un smartphone d’entrée de gamme : le Poco C3

En 2018, la marque Poco de Xiaomi s’est faite remarquée grâce au Poco F1, un smartphone relativement abordable qui offrait une fiche technique comparable à celles des appareils haut de gamme des constructeurs comme Samsung ou Huawei.

Et après un silence total en 2019, Poco est de retour cette année. De plus, cette fois-ci, la marque souhaite être présente sur tous les segments du marché. Pour le haut de gamme, celle-ci propose déjà le Poco F2 Pro. Pour le milieu de gamme, il y a le Poco X3 NFC (que nous avons récemment eu l’occasion de tester). Et pour ceux qui recherchent des appareils vraiment abordables, la marque de Xiaomi propose désormais le Poco C3.

Ces trois appareils ont un point commun, un excellent rapport qualité-prix, qui est l’un des points forts de la marque. Néanmoins, étant donné que le Poco C3 est un modèle d’entrée de gamme, sa fiche technique n’a rien à voir avec celle du Poco X3 NFC et encore moins avec celle du Poco F2 Pro.

Poco a marinant un smartphone d’entrée de gamme (et celui-ci devrait cartonner dans les pays émergents)

En ce qui concerne les caractéristiques, le Poco C3 est assez proche de la série Redmi 9, une série de smartphones très abordables que Xiaomi a lancé sous une autre de ses marques. Le smartphone a un écran de 6,53 pouces avec un ratio de 20:9 qui affiche une résolution HD+.

Sous le capot, il y a une puce Mediatek Helio G35, et 3 ou 4 Go de RAM. La mémoire de 32 ou 64 Go est extensible et il y a deux emplacements pour cartes SIM. Sur le dos, il y a une caméra principale de 13 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. En façade, la caméra pour les selfies est placée sur une encoche.

The #POCOC3 will be available with its #Gamechang3r variants at an introductory offer price of, 3GB+32GB – ₹7,499

4GB+64GB – ₹8,999 Grab this phone in the first sale without much ado! pic.twitter.com/9CPF73bdU3 — POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 6, 2020

Comme je l’expliquais plus haut, ce smartphone n’a rien d’exceptionnel. Cependant, il devrait se démarquer grâce à son prix abordable. Pour le moment, le Poco C3 n’a été annoncé qu’en Inde, où un modèle avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage coûtera l’équivalent de 100 dollars, tandis qu’un modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage coûtera l’équivalent de 123 dollars.

On ne sait pas quand ce smartphone débarquera en Europe. Mais en tout cas, le Poco C3 permet à cette marque de Xiaomi d’avoir une offre sur tous les segments. D’ailleurs, cette stratégie n’est pas sans rappeler celle d’une autre marque chinoise, OnePlus. Alors qu’auparavant, OnePlus ne se focalisant que sur ses smartphones tueurs de haut de gamme, celui-ci propose désormais un modèle plus abordable : le OnePlus Nord. Et d’après les rumeurs, OnePlus devrait aussi lancer un modèle encore plus abordable qui devrait coûter moins de 200 euros.