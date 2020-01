Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX : infos, date de sortie, collector, détails et plus encore !

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est le nouveau remake de Nintendo pour cette année 2020. Quatorze ans après la sortie de l’opus original sur Nintendo DS et Game Boy Advance avec Donjon Mystère Équipe de Secours Bleue et Équipe de Secours Rouge. Au programme, un jeu de Donjons & Dragons à la sauce Pokémon avec des graphismes beaucoup plus jolis qu’à l’époque, et quelques petites nouveautés qui sont les bienvenues !

Annoncé lors du Pokémon Direct de janvier 2020, ce nouveau remake est attendu pour le premier trimestre de l’année et la date du 6 mars 2020. Nintendo pourrait opter pour une stratégie d’un remake tous les deux ans. Après Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli en 2018, que pouvons-nous attendre de Donjon Mystère : Équipe de Secours DX en 2020 ?

DATE DE SORTIE : 6 mars 2020

ÉDITEUR : Nintendo

DÉVELOPPEUR : Game Freak

DÉBUT DU PROJET : N.C.

SUPPORTS : Switch

MULTIJOUEURS : Fonctionnalités en ligne seulement

SEASON PASS : Non

MICRO-TRANSACTIONS : Non



UN PREMIER SPIN OF SUR SWITCH

Depuis l’arrivée de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo n’a proposé « que » deux opus de Pokémon. Un premier remake en 2018 avec Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli nous proposant de découvrir ou redécouvrir les toutes premières aventures de Pokémon avec les versions Rouge, Bleue, Jaune à la sauce « Pokémon Go ». Un opus beaucoup trop simple et qui s’éloignait un peu du charme de la série.

Nintendo proposait un second jeu l’année dernière, en novembre 2019 avec Épée et Bouclier proposant une nouvelle région et une nouvelle génération de Pokémon inédits. Jusque là, nous étions sans « spin-of » sur cette nouvelle console de Nintendo. Les choses sont donc sur le point de changer.

Avec Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, Nintendo est sur le point de proposer un nouveau remake et le premier spin-of Pokémon sur Switch. Un opus qui sera à l’opposé des habitudes des joueurs de la licence principale.

QU’EST-CE QUI CHANGE PAR RAPPORT AUX AUTRES POKÉMON ?

Depuis le premier épisode de Pokémon en 1996 (au Japon) et en 1998 (en Europe) avec les versions Bleue, Rouge, puis Jaune, Nintendo propose aux joueurs de vivre une aventure RPG dans un vaste monde peuplé de Pokémon à chercher, à capturer, à entraîner pour devenir le meilleur dresseur de la région, en collectionnant les différents badges des champions dans les grandes villes. Une formule qui marche, qui propose déjà neuf générations sur pas moins de cinq consoles différentes.

Avec Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, Nintendo propose un spin-of. Un jeu qui n’a rien à voir avec la série principale. Nous ne sommes plus dans un jeu d’aventure RPG, mais dans un jeu style Dungeon RPG. Aucun humain, seulement des Pokémon qui vont s’entraider pour sauver d’autres Pokémon perdus ou en danger.

Vous allez parcourir des niveaux, des donjons façon jeu de plateau où vos pas seront comptés, où vous ennemis se déplaceront en même temps que vous, où vous allez devoir agir avec stratégie. Gameplay, concept, histoire, les jeux « Donjon Mystère » sont bien différents des jeux Pokémon traditionnels.

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 Nous avons pu donner notre premier avis sur Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX ce week-end. Lors des premières minutes, nous sommes séduits par la réalisation et la direction artistique mignonne et efficace que nous connaissions tous dans les jeux Nintendo. Cependant, au-delà des premiers moments sympathiques, nous sommes déjà inquiets par les nouveaux ajouts qui facilitent encore le jeu. Comme Pokémon Let’s Go Pikachu/Evoli ainsi que Pikachu Épée/Bouclier, il semblerait que Nintendo et Game Freak aient choisi de rendre leur jeu encore plus facile. N’hésitez pas à lire et voir nos premiers retours juste ici.

QUELLES DIFFÉRENCES AVEC LA VERSION DS DE 2006 ?

Contrairement avec la version originale de 2006, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX proposera quelques nouveautés et améliorations.

La possibilité de pouvoir avancer de manière « automatique ». C’est-à-dire que vous allez pouvoir laisser votre équipe se débrouiller par une simple pression de la touche « L ».

La possibilité de pouvoir attaquer de manière « automatique ». C’est-à-dire que vous allez pouvoir laisser votre Pokémon attaquer rapidement un ennemi avec une attaque aléatoire par une simple pression de la touche « A ».

La taille de votre équipe n’est plus limitée à quatre Pokémon, mais à huit cette fois.

Lors de son annonce, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX ne bénéficie pas d'éditions spéciales ou collectors. Pour le moment, Nintendo a seulement annoncé une édition simple du jeu. On remarque également qu'il y a seulement une seule version, alors qu'en 2006, Nintendo proposait deux versions sur Game Boy Advance et Nintendo DS avec Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Bleue et Équipe de Secours Rouge.

LE MULTI-JOUEUR DE POKÉMON DONJON MYSTÈRE : ÉQUIPE DE SECOURS DX

Concernant le multijoueur de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, ce dernier devrait proposer des fonctionnalités en ligne permettant aux joueurs de demander de l’aide à d’autres joueurs du monde entier en faisant des demandes sous forme de mots de passe. Cependant, le succès de la demande dépendra de la bienveillance des autres joueurs à vouloir vous aider… Ou non. On espère que Nintendo a prévu le coup pour lutter contre les trolls !

CE QU’IL FAUT RETENIR DE POKÉMON DONJON MYSTÈRE SUR SWITCH

Voilà ce que nous pouvons donc retenir sur Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX :

Le jeu sera une exclusivité Nintendo Switch

La sortie est prévue pour le 6 mars 2020

Aucune édition collector ou édition spéciale à ce jour (13 janvier 2020)

Le jeu est un remake de Donjon Mystère (2006 sur Game Boy Advance et Nintendo DS) et non un nouvel opus

Le jeu est un spin-of de la série Pokémon et non un jeu de la série principale (comme Pokémon Épée/Bouclier)

Le jeu proposera un tout nouveau moteur graphique

Le jeu proposera des nouveautés comme le fait de déplacer de manière automatique notre équipe ou attaquer automatiquement

Il sera possible de composer une équipe de 8 Pokémon (contre 4 dans la version originale)

Le jeu s’inspire des Dungeon RPG avec un déplacement en 8 axes comme sur les jeux de plateau

