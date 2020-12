Pokémon Go : le jeu continue de battre des records malgré cette année confinée

Le 6 juillet 2016, lorsque Niantic présente au monde entier le jeu vidéo Pokémon Go. Nul besoin de revenir sur cette sucess story, Pokemon Go se hissera dès le 7 juillet au top des classements d’applications. À cette époque aucune crainte liée à la pandémie n’existe, c’est pourquoi Niantic tente de réinventer l’expérience de jeu en proposant aux utilisateurs de quitter leurs zones de confort en descendant dans la rue tels de véritables chasseurs de Pokemon.

Aujourd’hui, après des mois de confinements et autres mesures pour tenter d’endiguer la pandémie de Covid-19, Pokémon Go vient de dévoiler son rapport annuel, et surprise, le jeu a réalisé sa meilleure année.

Pour beaucoup, le phénomène Pokémon Go n’a pas survécu à son année de lancement. Il faut dire que dès le 24 juillet 2016, le nombre de téléchargements a considérablement baissé par rapport au début. Par la suite, le jeu à succès connaîtra un long passage à vide pour revenir plus fort en 2019. En 2020, le plus logique aurait été que Pokémon Go s’effondre de nouveau à cause de l’immense crise sanitaire, mais il n’en est rien de tout cela. Cette année, Pokémon Go bat un nouveau record en dépassant la barre du milliard de dollars de recettes.

Comment Pokémon Go a-t-il survécu à 2020 ?

Cette prouesse est tout simplement due à l’immense capacité d’adaptation de Niantic. Philip Marz, Product Marketing Manager chez Niantic pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, explique que cette année inédite a été perçue comme un défi pour ses équipes. En effet, il fallait dans un premier temps préserver à tout prix la sécurité des joueurs, en évitant les rassemblements de masse comme ce fut le cas en 2016.

De plus, ce jeu initialement conçu pour créer du lien social avec les autres joueurs en les rencontrant dans la rue, a dû réinventer son gameplay. « Par exemple, vous êtes chez vous et vous faites le ménage, vos pas sont comptés et ont un impact réel, positif, sur le jeu, commente le responsable marketing. L’expérience individuelle a été renforcée. À l’origine de Pokémon Go, il s’agit de trouver et attraper les Pokémon, là, ce sont les Pokémon qui vous trouvent. Vous pouvez rester chez vous et profiter du jeu » explique Philip Marz.

En 2021, la licence Pokémon fêtera ses 25 ans, Niantic confie qu’elle a déjà de quoi conquérir le coeur des fans de la première heure.