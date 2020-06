Google Maps ouvre sa plateforme pour faciliter la création de jeux comme Pokémon Go

Bientôt, vous devriez pouvoir profiter de plus de jeux basés sur les données du monde réel, comme Pokémon Go. En effet, Google vient d’annoncer la disponibilité de la plateforme Google Maps pour les développeurs de jeux vidéo, ce qui permettra à ceux-ci d’utiliser les outils de cette plateforme pour développer des jeux. « Notre solution de jeu vous donne la flexibilité de mettre le monde réel dans votre jeu ou de sortir votre jeu dans le monde réel. Le SDK Maps pour Unity vous donne les outils pour créer et personnaliser un monde de jeu basé sur des emplacements du monde réel, tandis que l’API Playable Locations vous aide à trouver les meilleurs emplacements pour placer un gameplay du monde réel », explique la firme aux développeurs.

Google encourage la création de jeux comme Pokémon Go ?

Cette série d’outils pour les jeux vidéo, basée sur les données de Google Maps, avait été annoncée en 2018. Mais au lancement, l’accès à ces outils était réservé à un petit nombre d’éditeurs. À ce jour, une dizaine de jeux qui totalisent 11 millions d’utilisateurs ont déjà accès à la plateforme. Et à partir de cette semaine, ces outils sont disponibles pour tous les développeurs de jeux vidéo sur mobile. « […] immédiatement après le lancement, nous avons reconnu l’intérêt des studios de jeu et des développeurs indépendants pour créer leurs propres jeux du monde réel. Nous avons donc décidé de construire une infrastructure évolutive qui étendrait l’accès à tous les développeurs et leur permettrait de s’inscrire et de démarrer rapidement en ligne », indique Google.

Et en fournissant le support de Google Maps aux développeurs de jeux vidéo sur mobile, Google peut espérer favoriser la création d’expériences en réalité augmentée pour ses smartphones. En effet, comme Apple, Google propose déjà une technologie (ARCore) qui permet aux développeurs de créer des applications en réalité augmentée pour les smartphones Android. Et grâce aux données de Google Maps, il sera encore plus facile pour les développeurs d’apps de créer des jeux de type Pokémon Go (qui n’utilise cependant pas les données de Google Maps).