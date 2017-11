Pokémon Go pourrait prendre des airs de réseau social

Le créateur de Pokémon Go rachète Evertoon, le créateur d’une application qui permet aux utilisateurs d’interagir via des avatars. Selon les communiqués de presse, Niantic est principalement intéressé par le savoir-faire de ce petit éditeur, qui semble spécialisé dans les « mécaniques sociales ». Rien de spécifique n’a encore été annoncé, mais on peut déjà s’attendre à ce que les titres comme Ingress et Pokémon Go profitent de cette acquisition.

Et si après son grand succès en 2016, Pokémon Go devenait une sorte de réseau social ? C’est ce que suggèrent certains médias après l’annonce de l’acquisition par Niantic, l’éditeur de Pokémon Go, d’Evertoon.

Disponible depuis 18 mois, son application (également baptisée Evertoon) permet aux utilisateurs de faire des vidéos avec des avatars. Selon cette société, les gens ont utilisé l’outil pour faire de la fan fiction, des parodies et même des clips.

Aujourd’hui, cette société devient la propriété de Niantic

Et il semblerait que le créateur de Pokémon Go soit d’avantage intéressé par le savoir-faire et par le personnel d’Evertoon que par les applications et par les propriétés intellectuelles.

Selon Niantic, Evertoon permettra de construire des « systèmes sociaux » dont la communauté de Niantic pourra profiter (on peut supposer que les joueurs de Pokémon Go en font partie). « Niniane [Wang, fondatrice d’Evertoon] et son équipe ont exploré des moyens innovants pour ajouter des mécaniques sociales aux produits numériques », explique égalent Niantic.

L’application iOS d’Evertoon ne sera plus disponible sur l’App Store. Si vous avez déjà téléchargé celle-ci, il sera néanmoins encore possible de créer des animations. Mais en revanche, Evertoon ne supportera plus la communauté en ligne.