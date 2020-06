Pokémon Unite : êtes-vous prêt pour un MOBA dans l’univers Pokémon ?

Il y a quelques jours maintenant, l’évènement Pokémon Presents permettait à The Pokémon Company d’officialiser le retour de la licence « Snap », initiée sur Nintendo 64. Cela se matérialisera par la sortie bientôt d’un New Pokémon Snap, sur Nintendo Switch, qui demandera à nouveau aux joueurs de réaliser de superbes clichés de Pokémon, à travers un safari pour le moins dépaysant.

Qui a mis du MOBA dans mon Pokémon ?

Hier, dans le cadre d’un nouveau rendez-vous Pokémon Presents, c’est un énième jeu Pokémon qui a été officialisé, mis au point cette fois en collaboration avec le géant chinois Tencent. Un jeu baptisé Pokémon Unite, qui s’articule autour de combats stratégiques en 5v5, et qui sera lancé sur Nintendo Switch, mais aussi sur iOS et Android. Rappelons que Tencent est à l’origine de nombreux jeux mobiles, dont Arena of Valor ou encore Call of Duty Mobile.

Le jeu Pokémon Unite sera proposé en « free-to-start », soit un jeu gratuit au téléchargement, mais qui sera évidemment truffé de micro-transactions. La bonne nouvelle, c’est que le cross-platform est bien au programme, et les joueurs pourront ainsi s’affronter, qu’ils évoluent sur Nintendo Switch, sur iOS ou sur Android.

Côté gameplay, Pokémon Unite reprend les grandes lignes du MOBA, avec une partie qui se déroulera dans une arène, et dans laquelle les joueurs vont devoir coopérer pour capturer divers objectifs, afin d’engranger davantage de point que le quintet adverse à la fin du temps imparti. Evidemment, il sera possible de faire gagner de l’expérience à son Pokémon, afin de faire évoluer ce dernier, et accéder à de nouvelles compétences.

Un tout nouveau genre donc pour la saga Pokémon, et un épisode Unite qui n’a pour l’heure aucune date de sortie précise. Rappelons que parallèlement à ces deux titres (Snap et Unite), The Pokémon Company a également dévoilé les jeux mobiles Pokémon Smile et Café Mix. De quoi faire frôler l’indigestion même aux fans les plus fidèles…