Pony.Ai lève (encore) des fonds pour sa plateforme de conduite autonome

Seulement quelques mois après avoir conclu un premier tour de table de 112 millions de dollars, la start-up Pony.ai, spécialisée dans la conduite autonome, a bouclé un second tour de table de 102 millions de dollars.

La levée de fonds, codirigée par ClearVue Partners et Eight Roads, une branche d’investissement exclusive de Fidelity International Limited, porte le financement total de la start-up, basée à Guangzhou en Chine et à Fremont en Californie, à 214 millions de dollars sur les deux années qui se sont écoulées depuis sa création.

Une licorne de plus

A l’heure actuelle, Pony.Ai, créée en 2016 en Californie, est focalisée sur le développement des softwares et infrastructures nécessaires pour qu’un véhicule autonome puisse percevoir son environnement, prédire ce que les autres vont faire et manœuvrer en fonction de ces données.

Elle ambitionne de créer une voiture autonome qui rassemble tous les composants et toutes les technologies pour ne rien avoir a intégrer dans une phase ultérieure. Jusqu’à présent, la plupart des sociétés concurrentes conçoivent des modules qui se greffent à d’autres composants (technologies) pour que l’addition des deux crée un véhicule capable de prendre la route sans aucune assistance humaine.

Ce nouvel investissement va permettre, selon un communiqué de son PDG, James Peng, à la société « d’accélérer le déploiement de véhicules à faible et moyen volume, de recruter des employés, de trouver de nouveaux partenaires et de garder les anciens, et d’accélérer la commercialisation de sa technologie. », Depuis Janvier 2018, la licorne a triplé ses effectifs.

La start-up a également obtenu un permis délivré par le gouvernement chinois, la licence T3, en Juin, permettant à la société de tester sa flotte de véhicules dans les rues de Pékin. C’est l’une des premières à pouvoir le faire et c’est un très bon moyen pour elle de prendre de l’avance sur ses concurrents.

