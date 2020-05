Popdog : Ce nouveau portail agrège en une seule page le meilleur du streaming de jeux vidéo

Le streaming de jeux vidéo a le vent en poupe en cette période de confinement. Twitch bat des records d’audience et certains sportifs de haut niveau, comme des pilotes de Formule 1, se sont même établis sur la plateforme. De son côté, Facebook Gaming a décidé de sortir son application mobile afin ne pas manquer cette occasion unique pour le secteur.

C’est justement ce moment si particulier qu’a choisi la startup californienne Popdog pour lancer son site en version bêta. L’idée est d’agréger le meilleur des plateformes de streaming de jeux vidéo que sont Twitch, YouTube et Mixer. Les visiteurs pourront ainsi trouver en un seul lieu les contenus en direct les plus populaires du moment.

Un algorithme pour repérer les contenus qui sortent de la moyenne

« Il s’agit d’un outil de découverte et d’un agrégateur conçu pour vous permettre de découvrir plus facilement ce qui se passe et de garder une trace de ce que vous aimez déjà », précisent ses créateurs.

Pour ce faire, les équipes de la startup ont travaillé dur pour créer un algorithme qui déniche les grandes tendances et les contenus qui dépassent la moyenne. Il est également possible d’importer ses abonnements à partir de plusieurs plateformes pour les centraliser sur Popdog. Mais l’entreprise prévoit aussi d’ajouter des pages de profil pour les utilisateurs ainsi que « des fonctionnalités d’esports plus approfondies ». L’idée est maintenant de recueillir les commentaires des premiers membres afin de faire évoluer la plateforme.

Popdog a été lancée en 2016 par Alexander Garfield, un grand nom du monde du esport. Il est connu pour avoir fondé les clubs Evil Geniuses et Alliance, qu’il a ensuite revendu à Twitch. L’entreprise travaille notamment dans le domaine du marketing avec de nombreux influenceurs et auprès d’éditeurs de jeux vidéo. Le lancement du site d’agrégation de contenus s’inscrit donc dans l’axe « technologique » qu’elle entend donner à ses activités.