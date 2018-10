Porsche repéré en train d’utiliser une Tesla Model S pour les tests de mise au point de son Taycan

Comme toutes les grandes marques à très fort pouvoir d’attraction, Porsche n’a jamais fait de publicité comparative. Pas besoin.

Mais quand il s’agit de mettre au point l’un de ses nouveaux véhicules, qui de plus marquera un tournant historique dans la saga de la marque, Porsche fait comme les autres : elle utilise des voitures de la concurrence pour mener des tests comparatifs.

Un lecteur belge d’Electrek a eu la surprise de tomber récemment nez à nez avec une équipe d’ingénieurs Porsche en pleine séance d’essais du Taycan, son futur modèle 100% électrique, sur les routes du mythique Col du Stelvio en Italie. La petite équipe mettait deux prototypes de Taycan (encore fortement grimés en Panamera, avec notamment les fausses sorties d’échappement) à contribution pour des tests de batterie en altitude et à basse température, et également sur des épreuves de récupération d’énergie en descente.

Ce n’est pas la première fois qu’un Taycan se fait repérer sur route ouverte, mais cette fois, l’équipe de développement Porsche avait emporté une Tesla Model S dans ses valises, à des fins de benchmark. Le plus amusant dans l’histoire étant qu’il ne s’agit pas de la version la plus récente, ni la plus puissante, de la Model S, mais de la version P85D, dont la production a été stoppée il y a environ deux ans (et dont je vous avais proposé un essai complet en février 2015).

La Tesla Model S dans le viseur du Porsche Taycan

Pourquoi ce choix ? On sait que Porsche n’entend pas – pour le moment – rivaliser avec une Tesla P100D actuelle en termes de performances, en tout cas sur l’accélération départ arrêté, une mesure qui excite les fans de Tesla mais qui n’est finalement qu’une composante parmi beaucoup d’autres de l’agrément d’une GT. Porsche a une longue histoire dans la performance, la compétition, la précision chirurgicale des châssis et des liaisons au sol, et dans le luxe, et semble davantage se concentrer sur les moyens de proposer une voiture qui offre cet ensemble sans compromis. On sait également que Porsche travaille d’arrache-pied sur la constance de la performance, développant un dispositif qui devrait permettre de parcourir de longues distances à vitesse élevée (sur les autobahns par exemple) sans perte de puissance. En termes de performances, il est d’ailleurs intéressant de noter que celles – annoncées – du Taycan seront identiques à celles de la Tesla Model 3 Performance.

J’ai déjà eu l’occasion de le dire ici, je suis intimement convaincu que le Taycan sera le premier véritable concurrent de la Model S. De nombreux porschistes qui sont passés chez Tesla par curiosité et attrait pour la nouveauté et la performance, mais qui n’attendent qu’une chose, revenir chez Porsche dès que leur marque préférée proposera une alternative sérieuse à la marque californienne, puisque de toute façon les budgets sont identiques. Ce n’est plus maintenant qu’une question de mois.