Porsche va diffuser en direct à ses clients les images pas à pas de la fabrication de leur voiture

Avec la pandémie et le confinement généralisé, les constructeurs automobiles ont dû eux aussi trouver d’autres moyens de continuer à communiquer avec leurs clients, notamment avec les outils digitaux. Ainsi Porsche a récemment fait son premier lancement – et pas des moindres, celui de la nouvelle 911 Turbo, puis de la 911 Targa – exclusivement au format digital.

Une pratique qui devrait certainement s’étendre et perdurer au-delà de la crise, à plus forte raison quand on connait la désaffection du public et des marques pour les salons automobiles – qui devront eux aussi se réinventer.

Porsche met déjà à disposition de ses clients et des passionnés de la marque une palette diversifiée d’outils numériques, avec de nombreuses applications mobiles originales (comme la superbe Roads, qui n’est d’ailleurs pas utilisée que par les porschistes) et services exclusifs (MyPorsche), mais le constructeur allemand ne compte pas s’arrêter là dans son processus de mutation complète vers le digital, et continue à proposer des initiatives innovantes pour rester proche de ses clients et fans.

Ainsi la marque de luxe sportive vient de lancer une nouvelle offre originale à ses clients : le suivi en direct en images de la fabrication, puis le traçage en direct de la livraison de leur nouveau bolide. Les clients pourront suivre pas à pas la construction de leur voiture commandée. Porsche a déjà installé des caméras sur deux stations concernées et les a reliées au logiciel de production, ce qui signifie que les clients seront alertés en direct quand ce sera le tour de leur voiture de passer en fabrication, et qu’ils pourront alors la voir se construire sous leurs yeux en images. Deux autres caméras seront bientôt ajoutées, et cette nouveauté concerne pour le moment seulement les modèles 911 et 718 (Boxster et Cayman).

Voir sa voiture naître en direct

« Avec Behind the Scenes, nous donnons vie à la production pour nos clients », déclare Christian Friedl, directeur de l’usine Porsche de Zuffenhausen. « Nous produisons chaque jour dans notre usine principale des voitures de sport très personnalisées et fascinantes. Nos clients du monde entier nous motivent à cet effet. Le facteur de succès est notre personnel, qui réalise les rêves des clients avec perfection et passion. Le fait de permettre à nos clients de découvrir les coulisses de notre entreprise est pour nous une obligation, mais aussi une source de motivation ».

Selon Robert Ader, vice-président des relations avec la clientèle, « Porsche croit en l’importance d’offrir à ses clients une expérience très personnalisée dès le début – cela inclut maintenant le temps pendant lequel ils attendent leur voiture. Nos clients peuvent désormais vivre en direct la construction de la voiture de leurs rêves, configurée individuellement, ce qui renforcera encore le sentiment d’anticipation. Nous allons d’abord lancer cette offre sur six marchés et nous allons progressivement déployer ce service ».

L’application « Behind the scenes » (En coulisses) sera d’abord disponible pour les clients des États-Unis, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, du Canada, de Suisse et d’Espagne. D’autres marchés suivront dans les mois à venir. Outre les images de la production, le service MyPorsche fournit aux clients des informations exclusives supplémentaires sur leur voiture. Le portail est également disponible sous forme d’application.

Voir sa voiture se construire est une chose, suivre son trajet de livraison de l’usine au concessionnaire en est une autre, et Porsche l’a bien compris. On sait que sur les forums de passionnés (et pas que chez Porsche), l’un des exercices très prisés consiste à arriver à identifier et tracer le cargo qui va livrer une série de voitures entre deux continents. Porsche va également proposer ce service exclusif « clés en main » à ses clients, tout d’abord pour les USA : en plus des informations sur le processus de production, ils auront accès à la fonction « Porsche Track Your Dream » pour suivre avec précision l’itinéraire de leur voiture de l’usine de Zuffenhausen jusqu’au concessionnaire chez qui ils iront la retirer. Un compte à rebours jusqu’à la livraison finale permettra de tenir les clients en haleine avant qu’ils ne reçoivent leur voiture.