Pour 2021, Zoom veut s’attaquer à Gmail

L’une des entreprises mascottes de l’année 2020, Zoom, devrait connaître du changement dans son modèle dès le début de l’année prochaine alors que sa stratégie ne pourra plus faire uniquement confiance aux visioconférences.

La plateforme américaine chercherait à se divertir, note des sources de The Information, et son nouveau modèle pourrait jouer sur l’arrivée d’un tout nouveau service de courriers électroniques. La cible : Gmail et Outlook bien sûr, mais sous un concept avec une expérience de « nouvelle génération ».

La sortie de cette nouveauté arriverait de façon « très précoce » début 2021. Ses concurrents seraient difficilement dépassés du jour au lendemain alors que Gmail compte plus de 2 milliards d’utilisateurs avec G Suite, et que Outlook en compte plus de 400 millions.

Zoom prend en revanche un pari bien réfléchi, particulièrement s’il arrive à calquer les nouvelles attentes dans l’organisation du travail. Le marché est colossal : plus de la moitié de la population mondiale utilise une adresse mail.

L’autre nouveauté adjointe avancée par les sources de The Information concerne un calendrier, soit un outil utilisé chez ses deux principaux concurrents et qui vient particulièrement fidéliser les clients et les entreprises à un seul outil de travail.

De nouvelles acquisitions

Parallèlement à ces nouveautés développées en interne, d’autres voies sont étudiées par les analystes. Chez RBC Capital Markets, il y a quelques jours encore, on tablait aussi sur un potentiel rachat de la plateforme Dropbox, qui permet de s’échanger des dossiers par le cloud rapidement et simplement. Cet ajout supplémentaire ferait du modèle de Zoom un modèle plus solide et prêt à débuter 2021, et le retour d’une vie « normale ».

On ne croirait pas si bien dire. Le 9 novembre dernier, à la première annonce des résultats du vaccin Pfizer/BioNTech, différents titres boursiers dont Zoom dévissaient fortement. Conséquence directe pour des sociétés ayant grandi et profité de l’organisation du travail en temps de crise sanitaire, ce jour aura rappelé à Zoom que sa croissance ne sera pas illimitée de cette manière-là.