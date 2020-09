Zoom : 5 chiffres qui illustrent la croissance folle de plateforme

Zoom a récemment présenté ses résultats trimestriels, un bilan record qui montre la croissance folle rencontrée par la plateforme de visioconférence depuis le début de la pandémie de coronavirus dans le monde.

En France, le service a commencé à faire parler de lui dès le début du confinement au point de devenir une des références en matière de communication entre les personnes, qu’il s’agisse de relations professionnelles directement liées au télétravail ou de discussions personnelles impliquant la famille et les amis.

Si Zoom a été adopté rapidement grâce à des fonctionnalités clefs —comme le fait de pouvoir ajouter un très grand nombre d’utilisateurs même avec la version gratuite, ces derniers mois n’ont pas été de tout repos pour la plateforme. En effet, sa sécurité a beaucoup fait parler d’elle, au point que l’entreprise s’est focalisée sur cette thématique pendant trois mois avec l’objectif de régler les failles et autres manquements qui lui étaient reprochés. Toutefois, cela ne semble pas avoir impacté la forte croissance du service au cours de cette période.

663 millions de dollars

C’est le chiffre d’affaires réalisé par Zoom lors du deuxième trimestre de l’année 2020. Entre avril et juin, l’entreprise a dépassé les 663 millions de dollars, une hausse monstrueuse de plus de 355% par rapport à la même période l’année précédente, où elle avait réalisé un CA de 146 millions de dollars. On note aussi une forte augmentation du bénéfice net avec 185,7 millions de dollars contre 5,5 millions de dollars un an plus tôt.

40%

Suite à l’annonce de ses résultats records, le titre de Zoom a fortement augmenté, connaissant une envolée de 40% en séance après l’annonce de ses résultats trimestriels terminant à 457,69 dollars sur le Nasdaq.

129 milliards de dollars

C’est la capitalisation boursière de Zoom à l’heure actuelle. Avec 129 milliards de dollars, la société se positionne devant IBM qui revendique seulement 110 milliards de dollars. En mai dernier, elle pesait déjà plus que les sept premières compagnies aériennes du monde, représentées entre autres par Southwest Airlines et Air France KLM.

370 000

C’est le nombre de clients revendiqués par Zoom lors de l’annonce de ses résultats trimestriels, sachant que tous comptent plus de 10 employés. En comparaison, ce nombre était de 265 400 fin avril et seulement 66 300 il y a un an. Le PDG de Zoom s’est félicité d’accueillir de nouveaux clients tels que ExxonMobil et Activision Blizzard. Zoom a été banni par plusieurs entreprises américaines ayant pointé du doigt sa sécurité, à l’exemple de Google et d’autres géants du secteur tech. Cela n’empêche pourtant pas la plateforme de gagner de nouveaux abonnés de choix.

2,4 milliards de dollars

Lors de l’annonce de ses résultats trimestriels, Zoom a revu à la hausse ses prévisions pour le futur, au même titre que ses ambitions. Sur l’année 2021, la société prévoit un chiffre d’affaires d’environ 2,4 milliards de dollars. Pour le prochain trimestre, elle table sur un chiffre d’affaires entre 685 et 690 millions de dollars.