Pour Bill Gates, l’IA et la thérapie génique vont révolutionner la médecine

Trouver des solutions à des problèmes graves de santé et les rendre accessibles à tous les habitants de la planète. Bill Gates est venu présenter le fonds de sa pensée lors d’un discours prononcé vendredi dernier à l’American Association for the Advancement of Science. Selon lui, les nouvelles technologies que sont l’intelligence artificielle et la thérapie génique pourraient bouleverser la médecine en proposant des solutions innovantes.

L’IA permet notamment « de synthétiser, d’analyser, de voir des modèles, d’obtenir des informations et de faire des prédictions à travers de très nombreuses dimensions qu’un humain ne pourrait effectuer ». Elle pourrait notamment entraîner la découverte de thérapies pour répondre à des problèmes de santé rencontrés dans les pays les plus pauvres. C’est justement dans ces états qu’intervient souvent la Fondation Bill et Melinda Gates qu’il gère en binôme avec son épouse.

Mobilisé contre le Coronavirus

Les thérapies géniques sont un autre motif d’espoir pour le fondateur de Microsoft. Elles pourraient notamment permettre d’agir en produisant des vaccins et en assurant de meilleurs diagnostics et remèdes. Elles sont un moyen de soigner les maladies génétiques les plus rares, mais aussi de contrer des pathologies très répandues comme le Sida.

Bill Gates a cité l’exemple du Coronavirus, sur lequel ces deux technologies peuvent être employées dès aujourd’hui, pour le développement de tests, de traitements et de vaccins :

Notre fondation a engagé jusqu’à 100 millions de dollars pour lutter contre ce nouveau coronavirus parce que nous pensons qu’il représente une menace sérieuse pour la santé mondiale. Cet argent soutiendra les efforts de détection, d’isolement et de traitement des cas confirmés, aidera les pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud à prendre des mesures pour se préparer à l’épidémie et protéger leurs citoyens les plus vulnérables, et accélérer le développement de vaccins, de traitements et de diagnostics.

Comme le souligne le milliardaire américain, l’IA a déjà permis de réelles avancées en matière de santé. Une intelligence artificielle a récemment fait faire un pas en avant considérable dans la détection des cas d’hémorragies cérébrales. Cette technologie pourrait également rendre la médecine plus humaine en donnant plus de temps aux professionnels de santé à consacrer à leurs patients.