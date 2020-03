Pour cette star de Marvel, le cinéma c’est (bientôt) du passé

Le cinéma est mort, vive le cinéma ! Anthony Mackie fait partie des acteurs qui ont éclaté au grand jour ces dernières années. S’il avait déjà eu des rôles intéressants dans Démineurs ou Million Dollar Baby, difficile de nier que c’est son rôle du Faucon, compagnon de lutte de Captain America, qui lui a permis de se faire un nom auprès du grand public. Son avenir semble pourtant s’écrire loin des salles obscures puisqu’il est apparu dans la dernière saison de Black Mirror, va avoir un rôle majeur dans une série pour Disney+ et est aussi à l’affiche de la saison 2 de la série Altered Carbon. Bref, il se décline surtout sur les plateformes de streaming et cela ne semble pas lui poser de problème.

Anthony Mackie fan du streaming

The Falcon and The Winter Soldier où il sera accompagné de Sebastian Stan sera la première série Marvel sur Disney+. Là où certains pourraient voir une sorte de rétrogradation, lui pense que c’est en fait l’avenir, notamment parce que les réalisateurs se détournent peu à peu des salles obscures.

Les cinéastes ne travaillent plus dans le cinéma. Si nous regardons les films que nous avons aimés en grandissant, que nous pensons être les meilleurs films de tous les temps, ces films ne seront plus réalisés par les studios, mais par des services de streaming. Donc si votre film n’est pas un événement – si vous n’êtes pas dans Avengers ou Suicide Squad ou Star Wars – il est très difficile d’inciter les gens à aller au cinéma pour plusieurs raisons.

Parmi les motifs, de désamour il cite notamment le prix et peut aussi s’appuyer sur les arrivées de Scorcese, Baumbach, Cuaron ou encore Fincher sur les plateformes de streaming. Si on peut y voir un regard honnête, c’est sans doute aussi quelque peu alarmiste. Les expériences restent encore très différentes à l’heure actuelle. Surtout, contrairement aux prédictions des Cassandre, dans le domaine culturel, l’innovation a rarement pour conséquence de faire disparaître ce qu’il y avait avant.