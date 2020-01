Netflix : la saison 2 d’Altered Carbon se dévoile

Attention, cet article contient des spoilers sur la première saison de la série Altered Carbon. Si vous ne l’avez pas encore vue, mieux vaut donc passer votre chemin.

Il aura fallu s’armer de beaucoup de patience, mais la délivrance se rapproche. La saison 2 de la série Altered Carbon sera mise en ligne sur Netflix le 28 février prochain, deux ans après la première saison. Une éternité pour les fans de la série de science-fiction créée par Laeta Kalogridis. On fait le point sur ce qui vous attend.

Altered Carbon, quelle histoire pour la saison 2 ?

C’est Netflix qui vient donc de l’annoncer avec un petit teaser au passage. Autant vous le dire tout de suite, vous n’apprendrez à priori rien ou presque dans ce visuel qui a été mis en ligne sur Twitter. Le résultat est particulièrement cryptique et vise clairement à faire monter la pression.

Première (mauvaise) nouvelle de cette saison 2, ce n’est pas Joel Kinnaman, le héros de la première saison qui reprend son rôle. A la place, on aura le droit à Anthony Mackie qui joue le Faucon, chez Marvel, dans la « peau » de Takeshi Kovacs. La série exploite là à merveille son concept de transferts d’esprits dans des nouveaux corps, mais on regrette tout de même la disparition de l’acteur.

Autre personnage qui vient du monde des super-héros, Simone Missick, qui était la détective Misty Knight, dans les séries Marvel de Netflix (Luke Cage, Iron Fist et The Defenders). Dina Shihabi, vue dans Daredevil et Jack Ryan, Torben Liebrecht et James Saito, complètent le rayon nouveautés du casting.

Du côté de l’histoire, on ne sait pas trop à quoi il faut s’attendre pour la saison 2, mais on devrait retrouver la même trame, celle d’un futur dystopique, au 24e siècle, dans lequel les riches peuvent transférer leurs esprits dans de nouveaux corps. Takeshi Kovacs, le survivant d’une rébellion est ramené dans le monde des vivants pour résoudre le meurtre d’un milliardaire.