Pour contrer Disney et Apple, Netflix propose du contenu gratuit aux non-abonnés

Netflix vient de trouver un nouveau moyen d’attirer de nouveaux abonnés : proposer du contenu gratuit aux personnes qui ne sont pas (encore) inscrites. Comme le rapportent nos confrères de The Next Web, le premier épisode de la série indienne « Bard of Blood » est disponible gratuitement, pour les personnes qui ne sont pas abonnées à Netflix. La nouvelle a été annoncée par l’acteur de cette série, Emraan Hashmi, sur Twitter.

Mission briefing from Agent Kabir Anand:

Preview the first episode of #BardOfBlood without sign up here. https://t.co/LOVifhhBuc — Emraan Hashmi (@emraanhashmi) September 28, 2019

Un représentant de l’entreprise, cité par TNW, précise que cette offre n’est valable que pour une durée limitée : « Chez Netflix, nous essayons différentes manières de rapprocher les gens de belles histoires. Nous pensons que beaucoup de gens vont trouver l’histoire passionnante de l’espion Kabir Anand très attrayante et nous sommes ravis de rendre le premier épisode de la série disponible pour tous pendant une durée limitée. À l’avenir, nous examinerons si nous le ferons pour d’autres films et séries. »

Une nouvelle façon d’attirer de nouveaux abonnés

Visiblement, Netflix a testé cette nouvelle stratégie dans d’autres pays, puisque la plateforme aurait également proposé gratuitement un épisode de sa série Elite aux non-abonnés, au Mexique et en Colombie.

En plus de ces épisodes gratuits, Netflix a également lancé un abonnement low cost à moins de 3 euros en Inde. Celui-ci permet d’accéder aux contenus de la plateforme uniquement sur des appareils mobiles.

Toutes ces expérimentations semblent avoir un même but, celui d’attirer le maximum d’abonnés sur la plateforme. Et elles sont menées dans un contexte particulier : Netflix doit faire face à de nouveaux concurrents, dont Disney+ et Apple TV+.

Mais malgré cette situation, Netflix n’est toujours pas intéressé par la publicité, même si cela permettrait à l’entreprise de générer quelques centaines de millions de dollars qui pourraient être investis dans les contenus originaux.