Pour dévoiler son nouvel album, un célèbre DJ profite d’une appli de méditation

Très stratégique coup de communication pour le producteur de musique électronique Thomas Wesley, alias « Diplo ». Pour annoncer et promouvoir la sortie de son nouvel album « MMXX », l’Américain de 41 ans s’est associé à la célèbre application de méditation « Calm » où il y dévoile cinq de ses nouveaux titres.

Sur Twitter, l’application mobile et Diplo ont conjointement publié un tweet annonçant la nouvelle, de quoi surprendre leur communauté respective. Pourtant, il pourrait s’agir d’une excellente décision : du fait d’une année exceptionnellement angoissante pour certains, « Calm » connaît une forte activité, de quoi permettre à Diplo de toucher une large audience.

En même temps, il est annoncé par l’application un style musical bien différent du Diplo que l’on a toujours connu, avec ses performances notamment dans son duo avec Skrillex, Jack Ü. Pour son seul et unique album de l’année, le DJ offrira des titres à la musicalité plus douce pour des sons ambiants.

« MMXX est destiné à apporter de la clarté mentale, du calme, de la réflexion et de la concentration », annonce l’application de méditation, spécialiste des pistes de lecture pour faire le vide dans sa tête et grandement utilisée pour s’endormir.

this album is the only music I made this year. it’s called 2020 – « MMXX »

coming next week but you can listen to some of it now on @calm https://t.co/Z9FzIDVHOh pic.twitter.com/3GuwXbyRU1

— Thomas Wesley (@diplo) August 28, 2020