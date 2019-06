Pour le boss de Stadia, les plafonds des FAI ne seront pas un problème

Bientôt, Google sera un concurrent de Sony, Microsoft et Nintendo. Mais la firme de Mountain View ne proposera pas de consoles, mais plutôt un service de cloud gaming qui permettra de jouer sur (presque) n’importe quel appareil connecté à internet (à condition d’avoir un débit suffisant).

Après une officialisation du projet à la GDC de San Francisco, Google a révélé plus de détails durant une présentation avant l’E3. On sait aujourd’hui qu’il y aura une version payante ainsi qu’une version gratuite de Stadia, qu’il faudra acheter les jeux (le même prix que sur console) sauf si ceux-ci sont gratuits et on connait également le débit minimum requis pour jouer.

L’offre est alléchante, mais il faudra également tenir compte d’une autre contrainte : les limites imposées par les opérateurs. Pour rappel, Stadia vous permettra de jouer en 4K 60fps avec un débit de 35Mbps. Avec 20Mbps, vous pourrez jouer en 1080p 60fps et avec une connexion de 10 Mbps, vous pourrez jouer en 720p 60 fps. À partir de ces informations, le site PC Gamer a fait un petit calcul pour conclure que théoriquement, si vous avez une limite de 1 To de données, vous pourrez jouer pendant 65 heures en 4K, ou bien pendant 113 heures en 1080p.

Pour le boss de Stadia, les opérateurs vont s’adapter

Cette préoccupation par rapport aux limites des opérateurs ne semble cependant pas inquiéter Phil Harrison, le patron de Stadia, qui estime que les opérateurs vont s’adapter au jeu vidéo en streaming.

« Les FAI ont toujours su rester à l’avant-garde de la tendance des consommateurs », a-t-il déclaré dans une interview avec GameSpot. Il a également rappelé que lorsque la musique en streaming et quand les téléchargements sont devenus populaires, les plafonds des opérateurs ont été augmentés. Cela s’est également produit avec l’arrivée des films et des séries en streaming.

Avec le cloud gaming qui devient une tendance, Harrison pense que les FAI vont de nouveau adapter leurs offres aux besoins des consommateurs. « Les FAI sont intelligents [et] ils comprennent qu’ils ont pour mission de satisfaire les clients et de les garder longtemps avec eux », a également déclaré le patron de Stadia.