Pour Netflix, le vrai concurrent est…Fortnite

Si Netflix a dévoilé ses résultats trimestriels ce jour, l’entreprise a également confié dans son communiqué que ses plus grands concurrents étaient Fortnite et YouTube plutôt que HBO et Disney, qui dévoilera sa plateforme cette année. Le service de streaming explique pourquoi.

Netflix plus inquiet à cause de Fortnite que de Disney et HBO

Dans son communiqué, Netflix confie que ses rivaux Fortnite et YouTube sont à craindre dès lors qu’il s’agit de temps d’écran. En effet, la plateforme de streaming américaine représente 10% du temps d’écran aux États-Unis, un chiffre déjà particulièrement conséquent, mais qui peut baisser à cause des autres plateformes. Selon Netflix, son service a fait face à un pic de visites monstrueux lorsque YouTube a été victime d’une panne il y a quelques mois.

Pour ce qui est de Fortnite, particulièrement considéré par Netflix, le jeu rassemble plus de 200 millions d’utilisateurs actifs à ce jour, contre un peu moins de 140 millions d’abonnés pour la plateforme de streaming. Si tous les utilisateurs n’utilisent pas tous les deux services, le service vidéo prend tout de même en compte le fait que ceux qui jouent au jeu ne sont pas en train de regarder ses séries et ses films.

Même si les internautes sont adeptes de la pratique qui consiste à lancer une série tout en envoyant des messages ou en regardant des Stories sur Instagram avec leur mobile, il n’en est pas forcément de même lorsqu’il s’agit de se concentrer sur une série et sur une partie. De plus, la majorité des appareils sont compatibles avec Netflix et Fortnite, à l’exemple sur smartphone, ce qui signifie que les utilisateurs doivent choisir leur activité au détriment d’un des deux divertissement, baissant le temps d’écran du service de Reed Hastings.

Nul doute que Fortnite est un concurrent qui fait peur à des plateformes dont l’activité principale ne consiste pas en un jeu mobile. Néanmoins, Disney devrait aussi avoir des arguments de poids pour faire reculer le géant du streaming, à l’exemple d’un tarif plus bas que celui de Netflix, qui a d’ailleurs récemment augmenté ses prix aux États-Unis.

