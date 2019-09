Pour NETGEAR, oeuvre d’art rime avec technologie

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à mercredi se déroule l’IFA 2019, pour l’occasion de nombreuses entreprises devraient en profiter pour faire quelques annonces, notamment Samsung et son Galaxy Fold et son Fold 5G. De son côté NETGEAR profite de l’événement pour présenter Meural Canvas II, une toile digitale connectée au WiFi. Cet objet a été pensé pour introduire l’art dans votre foyer ou au bureau.

Son écran mat antireflet breveté TrueArt, permet de mettre en valeur les moindres détails d’une oeuvre d’art. Chacun des tableaux affichés est représenté aussi fidèlement que l’original. Bien sûr tous les artistes ne sont pas reconnus, si vous pouvez choisir de mettre un Van Gogh ou un Picasso dans votre salon, vous pouvez également afficher vos dernières photos de vacances.

Le Meural Canvas II se décline en deux exemplaires : 48x74cm pour le grand modèle qui embarque un écran HD de 27 pouces, et

41x61cm pour le petit modèle avec un écran HD de 21,5 pouces et un prix plus attractif. En effet, selon la taille et la couleur, le prix des cadres varie de 649€ à 899€. Ces nouveaux modèles consomment 45% moins d’énergie que les modèles précédents. D’autre part, le capteur de lumière ambiante a été revu pour que l’éclairage soit optimisé dans tous les cas. L’avantage de ces cadres est qu’ils peuvent être utilisés aussi bien au format paysage que portrait.

30 000 oeuvres en évolution permanente

Il existe plusieurs façons de naviguer dans votre bibliothèque d’oeuvres d’art. Le Meural Canvas II intègre la commande gestuelle qui permet de changer de visuel d’un seul geste de la main. Amazon Alexa étant comprise dans cet objet, la commande vocale est donc disponible. Évidemment, des moyens plus classiques comme une application iOS et Android sont à disposition, ainsi qu’une application desktop.

NETGEAR met à disposition plus de 30 000 oeuvres d’art provenant des principaux musées, artistes et collections d’images du monde entier. Il y en a pour tous les goûts, autant pour un passionné de la Renaissance que pour un adepte d’art contemporain comme Keith Haring ou Jean Michel Basquiat. Sans oublier que vous pouvez également utiliser vos propres images en passant par le stockage, ou via une carte SD.

David Henry, senior vice president Connected Home Products pour NETGEAR explique : « Meural est un produit unique en son genre dans la famille de produits NETGEAR. Nous sommes heureux de pouvoir offrir au monde entier un moyen de savourer les plus grands trésors des collections d’art depuis le mur d’un salon ou d’un bureau. Avec Meural Canvas II, nous nous sommes appuyés sur un concept capable d’exploiter au mieux notre environnement connecté et l’avons amélioré avec des fonctionnalités plus avancées et des options supplémentaires au niveau du cadre. Les propriétés uniques de la gamme Meural permettent d’apprécier les œuvres d’art et d’en apprendre plus sur elles. Mais ce n’est pas tout ! Elles sont également idéales pour mettre en lumière ses propres photographies ou œuvres d’art. »