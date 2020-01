Pour obtenir des likes sur Instagram, mieux vaut éviter les filtres

C’est une étude qui intéressera énormément les influenceurs et les spécialistes du marketing digital. Des chercheurs de l’Université de Rowan dans le New Jersey se sont intéressés aux selfies et à l’engagement qu’ils génèrent sur Instagram. Leur travail, très poussé, a porté sur un échantillon de 1873 images postées sur le réseau social.

La constatation la plus frappante porte notamment sur les filtres qui semblent être les mal aimés de la plateforme. « Les études sur les présentations de soi suggèrent que l’intention de ne donner qu’une image extrêmement positive de sa personne peut déclencher une réticence à s’engager », a précisé, Seoyeon Hong, l’auteur de la recherche au Daily Mail.

Les utilisateurs sont attentifs aux détails des photos

Cette affirmation peut surprendre dans la mesure où les filtres sont devenus monnaie courante sur Instagram, y compris de la part d’influenceurs très suivis, mais les relevés des scientifiques sont pourtant formels. Ils notent par ailleurs qu’un selfie pris dans un environnement de travail ou lors d’un passe-temps peut booster l’engagement sur la publication.

Les utilisateurs seraient donc très friands de ces instants de vie qui permettraient de mieux connaître et situer socialement une personne. « Les résultats indiquent que les selfies fournissant des informations supplémentaires sur les individus sous forme d’indices sociaux, tels que l’identité professionnelle ou le statut de richesse, peuvent être perçus comme une intention supplémentaire de s’engager avec d’autres utilisateurs des médias sociaux », analysent les chercheurs.

À y regarder de plus près, ces résultats ne sont finalement pas si surprenants. Le manque d’authenticité des personnes les plus actives sur Instagram et notamment des influenceurs est régulièrement montré du doigt. Il leur est notamment reproché de gonfler leurs statistiques à partir de comptes de faux followers. Certains proposent également des tests de produits qu’ils n’ont jamais utilisé. De quoi provoquer une perte de confiance chez les utilisateurs du réseau social.