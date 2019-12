Pour plus de sécurité, Android pourrait empêcher certains utilisateurs d’installer des fichiers .apk

Contrairement à iOS, Android permet d’installer directement des applications sans passer par le Play Store. Mais si cela vous donne plus de liberté, l’installation de fichiers .apk peut également exposer un smartphone ou une tablette aux malwares puisque généralement, ces fichiers (qui peuvent avoir été compromis) n’ont pas été contrôlés par le dispositif de sécurité mis en place par Google.

Pour protéger certains utilisateurs de son système d’exploitation, dont les comptes sont plus susceptibles d’être piratés, Google pourrait empêcher ceux-ci d’installer des applications hors Play Store (comme c’est le cas sur iOS).

Une nouvelle fonctionnalité pour le programme de protection avancée de Google ?

Google protège tous ses utilisateurs via des programmes tels que Safe Browsing ou Google Play Protect. Mais pour ceux qui ont besoin d’une sécurité supplémentaire, comme les journalistes ou les chefs d’entreprise, la firme propose un programme baptisé « Protection Avancée » qui, d’après les explications de celle-ci, offre « le plus haut niveau de sécurité de Google pour ceux qui en ont le plus besoin. »

Par exemple, ce programme de sécurité impose l’utilisation d’une clé de sécurité physique pour bloquer les attaques de type hameçonnage. Des restrictions supplémentaires sont également imposées en ce qui concerne l’accès aux données par les applications tierces.

Google envisage aussi de bloquer l’installation d’applications via des fichiers .apk sur les appareils des personnes qui sont enrôlées dans ce programme de protection avancée.

Pour le moment, la firme n’a pas encore annoncé cette nouveauté de manière officielle. Cependant, en décompilant une version récente de l’application Google Play Store, nos confrères de 9to5Google ont découvert des références à cette nouvelle fonctionnalité en cours de développement.

En substance, lorsqu’il est détecté que l’utilisateur participe au programme de protection avancée de Google, l’application Play Store serait en mesure de bloquer l’installation des fichiers .apk. L’appareil pourrait afficher le message suivant : « Pour plus de sécurité, Advanced Protection n’autorise pas les applications extérieures au Google Play Store. »

Bien sur, le fait que Google bloque les installations de fichiers .apk sur son programme de protection avancée est un argument en faveur des restrictions d’Apple sur iOS, où les applications ne peuvent être installées que par le biais de l’App Store. Néanmoins, Google n’emboitera probablement jamais les pas d’Apple, sauf pour ce programme de protection avancée.