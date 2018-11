Pour rassurer les entreprises, Facebook propose un nom de domaine différent pour Workplace

D’après un article de CNBC, Facebook a décidé de rassurer les entreprises qui utilisent Workplace en mettant le réseau social professionnel sur un nom de domaine différent de Facebook.

Pour rappel, il y a un mois, le numéro un des réseaux sociaux a révélé une faille de sécurité qui a touché une trentaine de millions de comptes et qui a permis à des hackers de voler des jetons d’accès.

Facebook aurait contacté des utilisateurs de Workplace pour les rassurer

D’après CNBC, le jour où Facebook a révélé la faille au grand public, le responsable de Workplace, Julien Codorniou, aurait contacté Walmart, l’un de ses plus gros clients, pour informer celui-ci que les données de cette entreprise n’ont pas été exposées.

Le patron de Workplace aurait assuré que des mesures seront prises afin d’encore plus séparer le réseau social professionnel de Facebook.com. Et c’est également dans le cadre de cette communication que la séparation de noms de domaines a été évoquée.

« Nous avons eu l’assurance que les données se trouvaient en dehors de la version grand public de Facebook, et cela commence du haut vers le bas », a déclaré le patron de Walmart, Joe Park. Le changement de nom de domaine a été décidé pour refléter cette distinction entre Facebook.com et Workplace.

De son côté, un porte-parole de Facebook aurait précisé que cette séparation était prévue depuis un an.

A titre de rappel, Workplace est actuellement utilisé par 30 000 organisations. Et l’un de ses avantages par rapport aux autres outils de communication comme Slack, c’est qu’il est facile à utiliser puisqu’il utilise la même interface que Facebook. De ce fait, quand les entreprises déploiement Workplace, elles n’ont plus besoins de former les employés si ces derniers sont déjà des utilisateurs de Facebook.