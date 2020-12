Pour toute Tesla achetée avant 2021, Elon Musk annonce une surprise

En ces derniers jours de 2020, Elon Musk semble ne plus tenir en place sur Twitter. Le PDG aux multiples casquettes est particulièrement insistant avec sa société de véhicules électriques : Tesla.

All Tesla cars delivered in the final three days of the year will get three months of the Full Self-Driving option for free. Delivery & docs must be fully complete by midnight Dec 31st.

— Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2020