Tesla a des projets avec l’Inde, la Model 3 y sera commercialisée dès 2021

En ces vacances de fin d’année, Tesla a décidé de stopper les chaînes de production de ses Model S et X. Depuis le 24 décembre et jusqu’au 11 janvier, Tesla ne produira plus de Model S et X. Cette décision a été prise pour donner un coup de neuf à ses véhicules vieillissants par rapport à la concurrence.

En plus de préparer de nouvelles versions de ses véhicules phares, Tesla s’apprête à conquérir un nouveau marché, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de l’Inde. L’Inde est l’un des marchés les plus prisés dans de nombreux domaines, mais notamment la technologie. Il suffit que l’Inde se mette à dos une marque ou un pays pour grandement perturber le modèle économique de ces derniers. On a notamment pu le voir avec la Chine.

Récemment, l’Inde a banni Alibaba, et 220 autres applications de ses frontières, dont TikTok et WeChat. Toutefois, ce n’est pas le sujet. Si un résident indien souhaite pouvoir s’offrir une Tesla, il le pourra dès 2021. Selon Reuters qui reprend deux journaux locaux, Tesla devrait faire ses premiers pas en Inde avec sa Model 3 d’entrée de gamme. Sans posséder plus d’informations, il y a fort à parier que les projets de Tesla avec l’Inde ne limitent pas seulement à la commercialisation de la Model 3.

Quelles sont les ambitions de Tesla avec l’Inde ?

En fonction des premiers retours, Tesla pourrait installer une nouvelle usine de production en Inde, en plus de celles prévues à Austin, au Texas, et à Berlin, en Allemagne. La première Gigafactory construite en dehors des États-Unis a été celle de Shanghai au début de l’année 2020.

Pour le moment, les tarifs affichés par Tesla ne sont pas totalement raccord avec les prix que l’on peut trouver en Inde. Néanmoins, Elon Musk a déjà évoqué son ambition de produire des véhicules plus petits et plus abordables dans son usine de Shanghai, spécialement pour la Chine. Il se pourrait donc que cette gamme de véhicules plus compacts puissent viser l’Inde. Encore faut-il que les relations sino-indiennes soient meilleures.