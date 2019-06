YouTube a passé en revue plusieurs vidéos rédigées par Steven Crowder et adressées à l’écrivain et animateur de Vox, Carlos Maza. Selon la plateforme de vidéos, ceux-ci ne sont pas en violation avec sa politique d’utilisation.

Acteur, humoriste et animateur, Steven Crowder réalise également des vidéos YouTube dans lesquels il intervient pour évoquer plusieurs sujets, souvent en lien avec son orientation politique. Sur son compte Twitter, l’on peut aussi apercevoir une photo de lui portant un tee-shirt sur lequel il est écrit « Socialism is for f*gs », que l’on pourrait traduire par « Le socialisme, c’est pour les pédés ». Conservateur et en faveur de l’abstinence avant le mariage, il s’attaque régulièrement à l’animateur de Vox, Carlos Maza, en raison de son orientation sexuelle et de son ethnie. Comme l’indique ce dernier, certains de soutiens de Crowder sont allés jusqu’à refaire leur propre version du tee-shirt pour l’insulter directement.

In case you're wondering what happens when @YouTube lets a bully rally millions of fans to target someone in violation of their Terms of Service, Crowder's buddies are now selling a "Carlos Maza Is A Fag" shirt, mirror the design of his "Socialism Is For Fags" merch: pic.twitter.com/qKVuqcYbQe

En conséquence, Carlos Maza a réalisé un thread Twitter dans lequel il détaillait le harcèlement homophobe et raciste de Crowder, expliquant également que YouTube n’avait rien fait pour éviter que la situation ne se reproduise.

1. give bigots a massive, free platform 2. drive millions of new recruits towards bigoted creators 3. refuse to enforce basic anti-harassment policies 4. let bigots use the platform to target critics who speak out, driving more views https://t.co/c74Jaky3dU

This is how @YouTube 's hate-economy works:

Entre temps, le conservateur a partagé une vidéo intitulée « I’m sorry », dans laquelle il présente ses excuses à l’animateur et à d’autres groupes de personnes qu’il aurait pu offenser.

YouTube est resté silencieux quelques jours suite à ces messages, avant de se prononcer sur les vidéos de Steven Crowder. La plateforme de vidéos a finalement tranché en faveur de ce dernier, déclarant que ses déclarations ne violaient pas ses conditions d’utilisation. Dans un message partagé sur Twitter, la firme indique à ce sujet : « Nos équipes ont passé les derniers jours à examiner en profondeur les vidéos qui nous ont été signalées, et bien que nous ayons trouvé un langage clairement blessant, les vidéos affichées ne violent pas nos conditions ».

YouTube a également indiqué : « En tant que plateforme ouverte, il est crucial pour nous de permettre à tous – des créateurs aux journalistes en passant par les animateurs de télévision de fin de soirée – d’exprimer leurs opinions dans le cadre de nos politiques […] Les opinions peuvent être profondément offensantes, mais si elles ne violent pas nos politiques, elles resteront sur notre site ».

La plateforme de vidéos a tout de même conclu en indiquant que « même si une vidéo reste sur notre site, cela ne signifie pas que nous approuvons ou soutenons ce point de vue » et que le contenu de Steven Crowder était toujours en cours d’analyse.

Pour sa part, Carlos Maza a partagé sa réaction sur Twitter : « Je ne sais pas quoi dire. YouTube a décidé de ne pas punir Crowder, après avoir passé deux ans à me harceler pour être gay et latino. Je ne sais pas quoi dire ».

I don’t know what to say.

@YouTube has decided not to punish Crowder, after he spent two years harassing me for being gay and Latino.

I don't know what to say. https://t.co/EFvWCNvPms

— Carlos Maza (@gaywonk) June 4, 2019