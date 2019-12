Tesla a un sérieux concurrent à 3 milliards de dollars

Alors que la transition énergétique ne semble pas modifier radicalement les acteurs du marché automobile, seule Tesla fait figure d’outsider, et de marque nativement arrivée grâce au moteur électrique. Une histoire à succès, qui place la marque comme étant le premier constructeur automobile de voitures électrique depuis quelques jours.

Chez les autres constructeurs traditionnels, la période est à la transition. Parmi les acteurs américains, Ford commence à délaisser ses blocs 100 % thermiques pour des premières technologies hybrides pour l’année prochaine dans son F-150, et 100 % électrique fin 2021. Un changement de technologie plus lent, mais qui a tout de même donné aux marques traditionnelles la garantie de rester sur le marché, et faire partie des références.

Dans le sillage de Tesla, pourtant, une autre startup est arrivée à se frayer un chemin. Rivian, née en 2009, vient de confirmer sa nouvelle capitalisation de 3 milliards de dollars. Grâce à un nouveau tour de table, la firme a levé pas moins d’1,3 milliard de dollars supplémentaires en cette fin d’année.

Rivian réussit ce que beaucoup d’autres ont échoué ces dernières années. Faraday Future en tête de liste, mais également Lucid Motors et Byton font partie de ces autres étoiles montantes à avoir finalement rencontré un parcours chaotique. Désormais, Rivian pourrait faire figure de sérieux concurrent à Tesla.

Deux modèles Rivian l’année prochaine

L’historique des levées de fonds chez Rivian aurait de quoi faire peur à n’importe quel constructeur se lançant dans l’automobile électrique. Il s’agit effectivement de sa quatrième série de l’année, après qu’Amazon ait déjà investi 700 millions de dollars en février, 500 millions en avril de la part de Ford, et 350 millions par Cox Automotive en septembre.

Il faudra désormais concrétiser son image. En guise de MVP pour les investisseurs, Rivian a dévoilé plusieurs concepts de ses prochains véhicules. D’ici l’année prochaine, elle sortira les versions de série d’un nouveau modèle de SUV électrique ainsi qu’un concurrent au Cybertruck de Tesla.

Déjà, Rivian a la chance de connaître un client, avant même le lancement de son premier véhicule. Amazon lui a effectivement commandé 100 000 pick-up électrique d’ici 2024. Chez Ford, on s’intéresse davantage aux éléments de conception des prochains Rivian. Pour Reuters, il devrait être probable que le prochain SUV électrique de Lincoln (détenue par Ford) utilise la plateforme des modèles Rivian.

D’ici l’année prochaine, les deux premiers modèles de Rivian devraient être proposés à un prix débutant à 70 000 dollars. Les véhicules seront produits sur une plateforme commune aux deux modèles, et posséderont une batterie qui devrait pouvoir leur fournir une autonomie proche – voire supérieure – à 400 miles (640 kilomètres).

« Cet investissement démontre la confiance dans notre équipe, nos produits, notre technologie et notre stratégie », a déclaré le chef de la direction de Rivian, RJ Scaringe, dans un communiqué.