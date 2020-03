Pourquoi Apple bannit l’application controversée Clearview AI de l’App Store ?

Apple est très vigilant lors de la publication d’une application sur l’App Store. La firme de Cupertino permet notamment aux entreprises de mettre en ligne une application pour la partager avec les employés en interne en remplissant un certificat d’entreprise. Cette solution permet de rendre accessible une application en interne sans qu’elle soit présente dans l’App Store.

Cependant, en cas de non-respect de ce certificat, Apple se réserve la possibilité de bannir le développeur et l’application. C’est justement ce qui est arrivé à Clearview AI. Cette startup centrée dans la reconnaissance faciale travaille souvent avec le FBI ou les services d’immigration américains. Clearview AI était autorisé à déployer son application en interne ou à des clients définis, cependant la startup a profité d’une faille pour la rendre accessible au grand public.

Clearview AI, une technologie qui soulève de nombreuses questions éthiques

Le média américain TechCrunch a annoncé avoir trouvé l’application iPhone dans un espace de stockage Amazon S3 en total libre service. Cette application était similaire à l’APK Android trouvé par Gizmodo. Ces deux applications comportaient des fonctionnalités comme une localisation GPS, ou scanner de permis de conduire. Les deux applications nécessitaient des comptes Clearview pour pouvoir utiliser le logiciel.

Clearview AI possède une base de données de 3 milliards de photos qui proviendraient principalement des réseaux sociaux et divers sites web. Dernièrement, BuzzFeed News a enquêté plus sérieusement sur cette entreprise et a découvert qu’un grand nombre des données seraient vendues à de grandes chaînes de magasins et institutions comme Wallmart, Macy’s, sans oublier la NBA. Cela signifie que la startup a partagé son certificat d’entreprise avec de nombreuses autres, ce qui est, comme on l’a évoqué plus haut, strictement interdit par Apple.

La firme de Cupertino est assez stricte sur ce point, elle a déjà refusé les certificats d’entreprise à Google et Facebook parce que ces deux géants avaient tendance à distribuer leurs applications en trop grande quantité sans passer par l’App Store. Clearview AI n’a donc, à son tour, plus son certificat d’entreprise.