Pourquoi Dream Market, la plateforme de vente illégale du dark web va fermer ?

À ce jour, Dream Market est considéré comme l’équivalent (plutôt) illégal de l’américain Amazon, si bien qu’il est possible d’y trouver toutes sortes de produits volés, comme des comptes Spotify, Netflix et autres. Le site web en question vend également des armes et de la drogue, comme le faisait Silk Road avant qu’il ne soit fermé par les autorités et que son fondateur Ross William Ulbricht ne soit arrêté en 2013.

Si Dream Market fait la joie de ses utilisateurs depuis la fin de l’année 2013, la plateforme de vente ne sera bientôt plus accessible aux adeptes de certaines pratiques en vogue sur le dark web. En effet, le site web indique lui-même « Ce marché fermera ses portes le 30 avril 2019 et transfère ses services à une entreprise partenaire ». L’URL renseignée n’est pas encore accessible, mais il est possible que les administrateurs doivent encore s’occuper du transfert des fameux services durant les trois jours à venir.

Sur Dream Market, les administrateurs n’expliquent donc pas la raison qui les a poussés à fermer une telle plateforme de vente. Une première théorie évoquée par ZDNet indique que les autorités seraient mêlées à cette fermeture, car de nombreuses arrestations ont eu lieu ces derniers jours et toutes concernaient le trafic de drogue sur le web.

D’autres utilisateurs suggèrent également que Dream Market est désormais entre les mains des autorités, qui attendent avant de fermer le site afin d’espérer attraper certains de ses utilisateurs. Cela s’était produit avec le site web illégal du dark web Hansa, avec lequel la police avait recueilli preuves et informations un mois durant avant qu’elle ne ferme la plateforme.

ALERT: Assume that Dream Market is compromised. Today they announced they are shutting down 30 days from now, in April. Law enforcement ran Hansa as a honeypot for 30 days after seizing it. This feels very similar. #darknet #tor pic.twitter.com/bEsvT6JB6W

— DarkDotFail (@darkdotfail) 26 mars 2019