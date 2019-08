Il y a quelques jours, Elon Musk a partagé un tweet dans lequel sil disait « Nuke Mars », que l’on pourrait traduire par « Atomiser Mars ». De prime abord, il peut être difficile de comprendre le sens de cette volonté, en ce que le patron de SpaceX a toujours fait part de sa volonté de se rendre sur la planète rouge, et non de la détruire comme semble l’évoquer ce message.

Nuke Mars! — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2019

Atomiser Mars, une idée soutenue par Elon Musk, mais…

Néanmoins, ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk évoque cette hypothèse au sujet de Mars. En effet, l’homme est partisan d’une théorie selon laquelle jeter des bombes nucléaires sur la planète rouge pourrait permettre de libérer le CO2 actuellement retenu dans la glace du territoire. Pour l’instant, l’atmosphère de ce dernier est très mince, si bien que l’entrepreneur y voit là l’occasion de permettre à la planète de créer un effet de serre particulièrement rapide. De fait, la planète serait plus chaude et elle pourrait plus facilement être habitable par des êtres humains.

Néanmoins, la méthode d’Elon Musk se base tout de même sur deux éléments controversés, c’est-à-dire l’utilisation du nucléaire et le fait de vouloir créer un effet de serre là où l’on tente actuellement de réduire celui-ci sur Terre.

Difficile d’expliquer pourquoi Elon Musk a de nouveau mentionné cette idée sur Twitter ce jour, mais l’homme n’a certainement pas perdu son sens du business, car il a déclaré que des tee-shirts « Nuke Mars » seraient disponibles sous peu.

Ceux-ci sont d’ores et déjà en vente sur le site de SpaceX au tarif de 25 dollars.

Reste que l’hypothèse sur laquelle se base Elon Musk ne semble pas faire l’unanimité auprès de la communauté scientifique, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il se pourrait que les bombardements des deux pôles de Mars ne soient pas suffisants pour émettre assez de CO2. D’autre part, il se pourrait aussi que cela ne soit tout bonnement pas possible pour l’instant en raison des difficultés techniques d’une telle initiative.