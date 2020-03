Pour lutter contre la désinformation sur le coronavirus, Twitter supprime les tweets de plusieurs personnalités

Lorsque le coronavirus s’est répandu plus largement dans le monde après son apparition en Chine au début de l’année 2020, Twitter et d’autres plateformes sociales ont fait savoir qu’elles s’engageaient dans la lutte contre la désinformation en ligne. Le réseau de Jack Dorsey a prouvé son intention en supprimant plusieurs tweets violant cette nouvelle mesure.

Twitter s’est attaqué au compte de John McAfee, un informaticien et homme d’affaires qui s’est déjà trouvé au centre de plusieurs polémiques. Celui-ci s’exprime régulièrement sur le Bitcoin, assurant haut et fort qu’il sait qui est le mystérieux fondateur de la cryptomonnaie sans pour autant apporter de preuves à ce qu’il avance.

En pleine épidémie, l’homme s’est donc exprimé sur le coronavirus en déclarant que celui-ci ne pouvait pas « attaquer les noirs parce que c’est un virus chinois ». Si le tweet de McAfee n’est plus disponible, son compte Twitter est toujours actif à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Twitter a également supprimé des messages rédigés par David Clarke, un ancien fonctionnaire et shérif américain. Il a utilisé la plateforme pour défendre l’idée selon laquelle les bars et les restaurants devaient rester ouverts, ajoutant que les autorités devaient « laissez les gens décider s’ils veulent sortir ». Dans un autre tweet, Clarke a encouragé la population à descendre dans la rue après les avoir invités à revenir à la raison et à arrêter d’acheter du papier toilette.

Les trois messages ont été supprimés et Clarke semble avoir quitté Twitter. Dans sa bio, on peut actuellement lire : « JE QUITTE TWITTER EN RAISON DE LEUR CONTRÔLE CONSERVATEUR DU DISCOURS. DES FANATIQUES TOTALITAIRES ». Il n’a pas partagé de nouveaux messages hormis la suite d’un thread contenant les tweets polémiques.

Cependant, il existe encore des messages dans lesquels il évoque le fait de descendre dans les rues et d’y rester afin d’éviter le contrôle du gouvernement.

GO INTO THE STREETS FOLKS. Visit bars, restaurants, shopping malls, CHURCHES and demand that your schools re-open. NOW!

If government doesn’t stop this foolishness…STAY IN THE STREETS.

END GOVERNEMNT CONTROL OVER OUR LIVES. IF NOT NOW, WHEN?

THIS IS AN EXPLOITATION OF A CRISIS.

— David A. Clarke, Jr. (@SheriffClarke) March 15, 2020