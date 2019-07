Dans l’après-midi du 3 juillet, de nombreux utilisateurs se sont plaints du fait que Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp ne fonctionnaient plus normalement. Les premiers signalements de ces bugs ont d’abord été repérés vers 14h avant de prendre de l’ampleur durant les heures qui ont suivi, jusqu’à dans la nuit. Si les réseaux sociaux étaient accessibles, c’est le partage d’images et de vidéos qui a été affecté par cette lourde panne.

En effet, sur chacune de ces plateformes sociales, il n’était plus possible de partager ou d’envoyer une image ou une vidéo. Que ce soit sur Facebook, Messenger, Instagram ou WhatsApp, celle-ci ne s’affichait pas correctement. Pour rappel, Twitter fonctionnait correctement puisque le service n’appartient pas au groupe de Mark Zuckerberg. Comme d’habitude dans ce genre de situation, beaucoup d’internautes ont commenté la situation avec le hashtag #Facebookdown.

Comme le montrait le site qui recense ce type de pannes Downdetector, le problème a touché plusieurs pays à travers le monde, principalement les États-Unis, mais aussi l’Europe et la France.

Selon un porte-parole de Facebook, qui évoquait aussi le cas des plateformes Messenger, Instagram et WhatsApp, ce bug serait la résultante d’une « opération de maintenance ».

Lors de la panne, c’est donc sur Twitter que Facebook a décidé de communiquer sur la raison de problème. Dans un premier message partagé il y a une quinzaine d’heures, la plateforme sociale a indiqué : « Nous sommes conscients que certaines personnes ont du mal à télécharger ou à envoyer des images, vidéos et autres fichiers sur nos applications. Nous sommes désolés pour le dérangement et nous nous efforçons de rétablir la situation le plus rapidement possible ».

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.

— Facebook (@facebook) July 4, 2019